Veeam backup for Modern Workloads, Veeam, Nemanja Pejić | BIZIT2021

Nemanja Pejić, Systems Engineer u kompaniji Veeam je održao predavanje na temu “Veeam backup for Modern Workloads”. Ono je bilo fokusirano na bekap rešenja za cloud okruženje koja su dostupna: Veeam Backup for AWS v3, Veeam Backup for Microsoft Azure v2 i Veeam Backup for Google Cloud Platform v1.

“Prenosivost podataka, unificirani i jasni menadžment, centralizovano upravljanje, sve to se nudi kroz jednu platformu koja je pokrivena sistemom univerzalnog licenciranja. Kompatibilna je sa svim modernim standardima i najvažnijim provajderima usluga,” istakao je Nemanja Pejić. Nakon toga je održana demonstracija funkcionisanja Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5.

