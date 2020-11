Velika Britanija 2030. zabranjuje motore sa unutrašnjim sagorevanjem

The Financial Times i BBS su objavili da će premijer Velike Britanije, Boris Džonson, najaviti zabranu automobila sa unutrašnjim sagorevanjem od 2030. godine u toj državi, što je čitavu deceniju pre nego što je ranije bilo planirano. Hibridni automobili će, prema ovim informacijama biti dozvoljeni na putevima još pet godina, do 2035. godine.

Pomeranje ovih ciljeva ima veze sa podsticanjem tržišta električnih automobila, ali i sa približavanjem Velike Britanije svojim ciljevima u borbi protiv klimatskih promena. Kao podršku, Vlada će potrošiti oko 500 miliona funti na izgradnju EV infrastrukture za punjenje širom zemlje. Prema pomenutim izvorima, očekuje se da će zvanično saopštenje iz Vlade stići tokom ove nedelje. Navodi se i da postoji šansa da umesto do 2030. automobili sa unutrašnjim sagorevanjem budu dozvoljeni do 2032. godine, ali preovladava mišljenje da je prvi termin realniji.

Ako ovo bude stvarno objavljeno, to se neće svideti automobilskim gigantima, ali ni naftnim kompanijama. Iako praktično svi veliki proizvođači automobila u ponudi imaju električna vozila, njihov procenat prodaje je mali u odnosu na klasične automobile, pa će tranzicija tražiti znatna ulaganja i imaće veliki uticaj na njihove finansijske rezultate u narednom periodu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet