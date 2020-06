Velika Britanija plaća vozačima da zamene benzince za EV?

Tržište automobila u Velikoj Britaniji primilo je udarce zbog COVID-19, poput većeg dela Evrope, ali premijer Boris Johnson možda računa da će ga električna vozila povratiti u život.

Kako prenosi Reuters, Johnson-ov tim pravi planove koji bi vozačima dali do 6.000 funti to jest oko 7.627 dolara ako zamene svoj automobil sa sagorevanjem za EV. Premijer bi to usmeno najavio 6. jula kao deo šireg plana za pomoć oporavka britanske ekonomije kako se mera izolacije budu popuštale.

Ovo bi bio pragmatičan potez ako je tačan. Teoretski bi to podstaklo celokupnu britansku ekonomiju, a bilo bi posebno korisno za Jaguar, Mini i druge brendove koji u zemlji proizvode barem neke od svojih EV. Podsticanje razmene možda je čak potrebno da bi se ispunili dugoročni ciljevi.

Zabrana prodaje benzinaca i dizel automobila

Velika Britanija želi da zabrani prodaju novih automobila sa sagorevanjem do 2035. godine, a to može biti izazovno ako do tog trenutka ne postoji uspešno tržište EV. Nagrada za odustajanje od dizela i benzina mogla bi ubrzati to prihvatanje, posebno među kupcima koji razmišljaju o cenama kojima će se možda svideti niži troškovi održavanja EV-a, ali ne mogu da opravdaju veće cene za kupovinu.

Može biti izazovno sprovođenje takvog plana. Dok infrastruktura za punjenje raste, nije jasno da li ima dovoljno stanica (ili dovoljno pripremljene električne mreže) da bi se mogao izdržati veliki porast potražnje. To takođe podrazumeva da su ljudi raspoloženi za kupovinu automobila u vreme kada COVID-19 i dalje ostaje dugotrajna pretnja. Ukoliko Velika Britanija nastavi sa idejom, njena strategija mogla bi da posluži kao obrazac drugim zemljama koje žele da pomognu životnoj sredini dok im se tržište automobila oporavlja.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet