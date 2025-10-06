Velika Britanija uvodi obavezne digitalne ID kartice za sve zaposlene odrasle

Premijer Velike Britanije Keir Starmer najavio je novu meru prema kojoj će svi radno sposobni odrasli građani morati da imaju digitalnu identifikaciju pod nazivom Brit Card. Sistem će se oslanjati na postojeću državnu infrastrukturu One Login, koju vlada već koristi za online verifikaciju građana.

Ciljevi i očekivani efekti

Zvaničnici navode da je cilj digitalnih kartica da:

potvrde da osobe imaju pravo na rad u UK,

pomognu u suzbijanju ilegalne imigracije i eksploatativnih šema zapošljavanja ,

i , odvrate ljude od „opasnih putovanja“ jer neće moći da rade bez važeće Brit Card identifikacije.

Za građane koji nisu u mogućnosti da koriste pametne telefone, poput starijih osoba ili beskućnika, vlada planira poseban program podrške sa direktnim, licem-u-lice uslugama.

Sigurnost podataka i tehnološka rešenja

Prema najavi, Brit Card će koristiti „najmoderniju enkripciju i autentifikaciju“, a digitalni kredencijali biće čuvani direktno na korisnikovom uređaju. Vlada tvrdi da ovaj pristup pruža dodatnu zaštitu i kontroliše pristup ličnim podacima.

Kritike i zabrinutosti

Protivnici plana, među kojima je i konzervativni poslanik i bivši ministar David Davis, upozoravaju da:

sistem može predstavljati zadiranje u građanske slobode ,

, građani daju državi dodatne lične podatke,

postoji visok rizik od zloupotrebe ili krađe podataka, uprkos obećanim merama zaštite.

„Nijedan sistem nije imun na propuste, a i vlade i tehnološki giganti više puta nisu uspeli da zaštite podatke građana,“ poručio je Davis, izražavajući sumnju da britanska administracija može biti pouzdanija.

Uvođenje Brit Card kartice predstavlja veliki pomak u digitalizaciji državnih servisa i kontroli tržišta rada, ali otvara i ozbiljna pitanja o privatnosti i sigurnosti podataka. Predstoji period u kojem će vlada morati da uveri javnost da ovakav sistem može istovremeno da funkcioniše efikasno i da zaštiti građane od potencijalnih zloupotreba.

Izvor: Engadget