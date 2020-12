Velika većina Windows 10 korisnika upotrebljava Windows Hello

Najnoviji izveštaj iz Microsoft-a ukazuje da su korisnici prihvatili Windows Hello biometrijsku identifikaciju, koja ne zahteva unos šifre. Ove godine, Windows Hello koristilo je 84.7 procenata Windows 10 korisnika, što je značajno uvećanje u odnosu na 2019. godinu (kada je ovaj sistem koristilo 69.4 procenata korisnika).

Jednostavnije i brže

Jedan od najvažnijih razloga za to je što se veliki broj organizacija tokom ove godine (konačno) odlučio da pređe na Windows 10, prvenstveno zbog toga što je početkom godine prestala zvanična podrška za Windows 7. Na to ukazuje i činjenica da je pristup Azure Active Directory-ju bez upotrebe šifre porastao za više od 50 procenata, kao i što sve veći broj korisnika koristi Microsoft Authenticator i FIDO2 security ključeve.

Bitan razlog povećane upotrebe Windows Hello sistema je i to što se praktično u svakom novom update-u sistema pojavljuju ozbiljna unapređenja ove opcije, što ohrabruje korisnike da odustanu od tradicionalnih lozinki. Na primer, ove godine Windows Hello je dobio dve nove opcije – mogućnost upotrebe u Safe Mod-u i integraciju sa Microsoft nalogom.

Sve to se odražava na brže logovanje na sisteme, manje problema sa zaboravljenim lozinkama i, generalno, na sveukupno bolje korisničko iskustvo.

Izvor: Bleeping Computer

Podelite s prijateljima

Tweet