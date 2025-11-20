Velike promene dolaze za Android — zahvaljujući novim pravilima i Google Maps-u bez interneta

Evolucija Android platforme dobija ključne podsticaje iz nekoliko smerova — sporazum između Epic Games i Google LLC otvara put većoj slobodi i konkurenciji, Google Maps uskoro će raditi i bez stalne internet veze.

Šta se zaista menja?

Prvo, sporazum između Epic Games-a i Google-a nagoveštava promene u načinu na koji Android ekosistem funkcioniše — korisnici i proizvođači mogu da očekuju veći izbor, manje ograničenja i intenzivnije tržište aplikacija. Drugo, Google Maps koji radi offline menja pravila igre za korisnike sa slabijom mrežnom vezom ili međunarodnim putovanjima — aplikacija će moći da funkcioniše značajno samostalnije.

Za prosečnog korisnika ovo znači: bolja funkcionalnost na vašem Android uređaju — manje kompromisa zbog mreže, mogućnost izbora među aplikacijama, i pristupačniji hardver za svakodnevnu upotrebu. Ako koristite telefon za komunikaciju, navigaciju i zabavu, ali nikako niste spremni da potrošite vrhunski budžet — ove promene su za vas.

Ovo su promene koje dolaze, ali koje i vi možete iskoristiti. U narednom periodu, vredi proveriti ažuriranja Android verzije i Google Maps-a, razmotriti prelazak na pristupačni model telefona koji pokreće nove funkcije i pratiti kako ekosistem postaje otvoreniji za korisnike — bez potrebe da trošite više nego što zaista želite.

Izvor: HowToGeek