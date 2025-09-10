Velike tehnološke kompanije podržavaju plan Bele kuće za AI u školama SAD

Belu kuću su posetili lideri iz tehnološkog i AI sektora na događaju posvećenom obrazovanju u oblasti veštačke inteligencije u američkim školama. Kompanije poput Amazona, Google-a, Microsoft-a,

Unapređenje pismenosti u AI-u i obuka roditelja i nastavnika

OpenAI i Anthropic obećale su da će podržati inicijativu Bele kuće koja ima za cilj „razvijanje ranog interesa za AI. Zatim, unapređenje pismenosti u AI i obuku roditelja i nastavnika“.

Obaveze kompanija uključuju novčane nagrade za učenike i nastavnike koji koriste AI na edukativan način, kao i povoljan ili besplatan pristup AI alatima, obukama i sertifikatima. Prva dama Melania Trump je bila domaćin događaja.

Međutim, s obzirom na to da trenutna administracija pokušava da smanji uticaj Ministarstva obrazovanja, postoji sumnja da implementacija neće biti pažljivo planirana i da interesi učenika možda neće biti prioritet. Nije jasno da li su nastavnici konsultovani o razvoju ovih inicijativa.

Bivši Trampov saveznik Elon Musk nije prisustvovao ovom okupljanju lidera tehnološkog sektora. Iako tvrdi da je bio pozvan, ali nije mogao da prisustvuje.

