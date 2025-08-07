Velike tehnološke kompanije povećavaju ulaganja u veštačku inteligenciju

Velike tehnološke kompanije troše više nego ikada na veštačku inteligenciju. Ali i povrat ulaganja raste, pa investitori sve više ulažu.

Microsoft, Alphabet i Amazon povećavaju troškove

AI je igrao značajniju ulogu u rastu potražnje za internet pretraživačima, digitalnim oglašavanjem i cloud-om u drugom kvartalu. To je doprinelo rastu prihoda tehnoloških giganata kao što su Microsoft, Meta, Amazon i Alphabet.

Microsoft, Alphabet i Amazon povećavaju troškove da bi rešili probleme sa kapacitetima koji im ograničavaju mogućnost da odgovore na ogromnu potražnju za AI uslugama, uprkos višemesečnim ulaganjima vrednim milijarde dolara.



Ovi rezultati jasno pokazuju da AI postaje glavni pokretač rasta. Iako je proces monetizacije još uvek u ranoj fazi, ocenjuju analitičari i investitori.

Potražnja za ovom novom tehnologijom štiti tehnološke gigante od ekonomske neizvesnosti izazvane carinama koje pogađaju druge sektore.

Akcije Microsofta porasle su za 4%, a tržišna vrednost kompanije premašila je 4 triliona dolara. To je pre toga uspelo samo Nvidia-i. Meta je skočila za 11,3%, dodajući oko 200 milijardi dolara na tržišnu vrednost od oko 1,75 triliona. Amazon je pao za 7% nakon zatvaranja berze, posle skoka od 1,7% tokom regularne trgovine, zbog razočaravajućih rezultata u cloud poslovanju.

Svi ovi giganti suočili su se sa oštrim kritikama investitora zbog naglog rasta kapitalnih troškova, koji su se očekivali da će dostići 330 milijardi dolara ove godine pre nego što su objavljeni najnoviji kvartalni izveštaji.



Microsoft će potrošiti rekordnih 30 milijardi dolara

Microsoft je objavio da će u tekućem kvartalu potrošiti rekordnih 30 milijardi dolara. Prodaja i prognoza za Azure cloud poslovanje bili iznad očekivanja, što ukazuje na rastuće prinose od ogromnih AI ulaganja.



Alphabet, kompanija krovnog nivoa Googlea, premašila je očekivanja prihoda i podigla prognozu troškova za 10 milijardi dolara. Ukupno na 85 milijardi za godinu.



Microsoft je prvi put objavio i podatke o prodaji Azure platforme. Više od 75 milijardi dolara u poslednjoj fiskalnoj godini i broj korisnika AI alata Copilot, koji ih koristi preko 100 miliona korisnika. Ukupno, oko 800 miliona korisnika koristi Microsoftove AI alate rasprostranjene kroz različite softverske proizvode kompanije.

Amazon očekuje da će u drugoj polovini godine nastaviti sa troškovima na nivou od 31,4 milijarde dolara iz drugog kvartala. To bi ukupno iznosilo oko 118 milijardi za celu godinu, više od ranijih procena analitičara.



Gemini AI ima preko 450 miliona aktivnih mesečnih

Alphabet je prošle nedelje saopštio da aplikacija Gemini AI ima preko 450 miliona aktivnih mesečnih korisnika. ChatGPT, popularni AI alat kompanije OpenAI, ima oko 500 miliona aktivnih nedeljnih korisnika.

Meta je podigla donju granicu godišnjih kapitalnih troškova za 2 milijarde dolara, na raspon između 66 i 72 milijarde dolara, uz upozorenje da će troškovi rasta vezani za AI u Silicijumskoj dolini ubrzati rast rashoda i u 2026. godini.



Ipak, snažan rast prodaje i pozitivna prognoza prihoda za tekući kvartal u osnovnom oglašivačkom poslovanju društvene mreže daju poverenje investitorima da veliki izdaci imaju smisla.

Izvor: Reuters