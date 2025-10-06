Veliki brat ICE: Američke vlasti planiraju masovni nadzor društvenih mreža

Američke imigracione vlasti planiraju drastično proširenje nadzora društvenih mreža, pa nameravaju da angažuju spoljašnje saradnike koji bi pregledali objave, fotografije i poruke – privatni život građana se dakle pretvara u obaveštajne podatke za racije i hapšenja.

Prema federalnim ugovorima u koje je uvid imao magazin WIRED, agencija traži privatne izvođače koji bi vodili višegodišnji program. Plan predviđa da oko 30 privatnih analitičara bude stacionirano u objektima Imigracione i carinske službe (ICE) u Vermontu i južnoj Kaliforniji. Njihov posao bi bio da pretražuju Facebook, TikTok, Instagram, YouTube i druge platforme, i da objave i profile korisnika pretvaraju u dokaze.

Inicijativa je još u prvim fazama – agencije nastoje da procene interesovanje pre pokretanja bilo kojeg projekta. Planova ipak otkrivaju ambiciozan okvir: ICE traži izvođača koji može da obezbedi ekipu koja bi radila non-stop, i brzo obrađivala predmete i uz pomoć najnovijih softvera za nadzor. Radili bi kao obaveštajna „produžena ruka“ ICE-ovog odeljenja za sprovođenje i deportacije, prikupljajući podatke sa društvenih mreža i otvarajući dosijee o pojedincima koji bi služili kao osnova za hapšenja.

Prikupljale bi se svakojake informacije: javne objave, fotografije i poruke sa Facebook-a, Reddit-a, TikTok-a i drugih platformi, uključujući i strane sajtove poput ruske Vkontakte mreže. Analitičari bi koristili i komercijalne baze podataka poput LexisNexis Accurint i Thomson Reuters CLEAR, koje povezuju imovinske listove, račune, registracije vozila i druge lične podatke.

Plan predviđa stroge rokove: slučajevi od nacionalne bezbednosti moraju biti obrađeni u roku od 30 minuta, visoki prioritet u roku od jednog sata, a ostali do kraja radnog dana. ICE očekuje da se barem 75% slučajeva završi u zadatom roku.

Agencija želi i da uključi i veštačku inteligenciju, pa traži od izvođača da predlože načine kako bi AI mogla da pomogne u „lovu“. Godišnji budžet za softverske alate za nadzor prelazi milion dolara.

ICE nije odgovorio na zahtev za komentar.