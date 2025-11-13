Veliki pad Xbox prihoda, dok Microsoft fokus prebacuje na veštačku inteligenciju
Godina nije krenula dobro za Xbox. Prema najnovijem finansijskom izveštaju Microsofta za kvartal koji se završio 30. septembra, prihod od Xbox hardvera pao je za 30% u odnosu na isti period prošle godine. Ovaj pad još uvek ne uključuje efekat poskupljenja konzola, koje je stupilo na snagu tek 3. oktobra, kada su cene porasle između 20 i 70 dolara. Isto važi i za Game Pass Ultimate pretplatu, čija je cena povećana sa 20 na 30 dolara tek u oktobru.
Stabilni servisi, ali pad u ekskluzivnim igrama
Prihodi od Xbox sadržaja i usluga ostali su gotovo nepromenjeni u odnosu na prethodnu godinu. Kompanija navodi da je zabeležen rast u pretplatama i prodaji igara trećih strana, ali da je taj napredak delimično poništen padom prihoda od igara koje razvija sam Microsoft, odnosno od first-party naslova.
Masovna otpuštanja i otkazani projekti
Xbox odeljenje jedno je od najviše pogođenih talasom otpuštanja koji je Microsoft pokrenuo početkom godine. Kompanija je ugasila više razvojnih studija i otkazala nekoliko projekata namenjenih konzoli. Među otkazanim igrama su moderni reboot „Perfect Darka“, čiji je razvojni tim zatvoren, kao i „Everwild“, projekat koji je studio Rare razvijao godinama pre nego što je ugašen usred masovnih rezova.
Microsoftov fokus: AI i rast data centara
Iako su Xbox rezultati slabi, ukupni prihodi Microsofta dostigli su 77,7 milijardi dolara, što je 17% više nego prethodne godine, dok je operativna dobit porasla za 22%.
Direktor kompanije, Satya Nadella, istakao je da je glavni akcenat sada na AI transformaciji. Na društvenoj mreži X (bivši Twitter) objavio je da će Microsoft ove godine povećati AI kapacitete za 80%, dok planira da udvostruči broj svojih data centara u naredne dve godine.
Pad prihoda od Xbox konzola i igara pokazuje da Microsoft sve više preusmerava svoj fokus sa tradicionalnog gejming hardvera ka razvoju veštačke inteligencije i cloud infrastrukture — oblastima koje trenutno donose najbrži rast u istoriji kompanije.
