Veliki povratak: Honor 50 serija imaće Google i uskoro će biti u Srbiji

HONOR je u Kini predstavio u Kini novu seriju HONOR 50 telefona, a stigla je i zvanična potvrda da će se Google Mobile Services vratiti na ove telefone u internacionalnoj verziji, zahvaljujući čemu će Honor 50 telefoni biti u potpunosti kompatibilni sa Google servisima.

Moderan dizajn i neverovatne funkcije kamera, HONOR 50 serije odgovaraće potrebama mladih. Prateći trendove i prepoznavajući važnost fotografisanja i deljenja sadržaja u svakom trenutku, HONOR 50 serija donosi iskorak u pravljenju video-snimaka donoseći korisnicima jedinstveno vloging iskustvo.

Poboljšane funkcije kamere za profesionalno vlogovanje

Rast popularnosti kratkih video-snimaka u prethodnih 18 meseci doveli su do toga da se mladi ljudi sve više okreću vlogovanju kako bi podelili događaje iz svoje svakidašnjice. Imajući u vidu teškoće sa kojima se korisnici suočavaju prilikom vlogovanja poput ograničenih režima snimanja i komplikovanog interfejsa, HONOR 50 serija podiže snimanje na viši nivo zahvaljujući inovativnom hardveru i softveru koji omogućavaju korisnicima da oslobode svoju kreativnost, uvek i svuda.

HONOR 50 Pro ima dve prednje kamere. Utraširoka, 12MP donosi široki ugao od 100 stepeni i idealno fokusno rastojanje od 18 mm, dok glavna kamera rezolucije 32 megapiksela donosi neverovatne detalje i visoko kvalitetne fotografije. Režimi AI Wide-Angle Smart Switching i Super Night Mode dostupni su sa prednjih kamera, omogućavajući korisnicima više opcija prilikom vlogovanja. Takođe, ovaj smartfon imaće šest režima snimanja sa više sočiva, kao i mogućnost istovremenog korišćenja prednje i zadnje kamere. Tokom snimanja video-snimaka korisnici mogu primeniti i razne funkcije poput beauty ili širokougaonog režima.

Kako bi poboljšala iskustvo korisnika prilikom snimanja vloga, HONOR 50 serija olakšava snimanje sadržaja zbog svog jednostavnog interfejsa, ali i snimanja putem glasovnih komandi. Takođe, pored inovativnog dizajna, HONOR 50 serija donosi i tri mikrofona koji omogućavaju bolje snimanje zvuka za video-snimke. Takođe, korisnici mogu koristiti i mikrofone u svojim bežičnim Bluetooth slušalicama za daljinsko snimanje zvuka prilikom vloginga što je još jedna pogodnost koju ova serija pruža.

HONOR 50 i HONOR 50 Pro imaju četvorostruku zadnju kameru, koja se sastoji od glavne kamere od 108MP, širougaone od 8MP, makro od 2MP i dubinske od 2MP. Kombinacija različitih sočiva korisnicima donosi poboljšani doživljaj snimanja, pružajući jasnije slike, širi ugao gledanja i bogatije detalje.

Izuzetna izrada i majstorstvo stvorili su telefon čiji izgled moze da se poredi sa lepotom i sjajem dijamanta

Spajajući svet mode i tehnogije, HONOR 50 serija donosi vanvremenski dizajn i vrhunsku estetiku. Inspirisan dizajnom krugova luksuznih brendova nakita, HONOR 50 implementira klasičan kružni dizajn oko kamera.

Dostupan u Frost Crystal, Amber Red, Emerald Gren i Midnight Black bojama, HONOR 50 serija je dizajnirana da prati stilove i trendove današnjice. Frost Crystal boja je kreirana zahvaljujući velikom majstorstvu koje je omogućio da završni sloj blista poput dijamanata pod svetlošću.

Impresivno vizuelno iskustvo zahvaljujući 1,07 milijardi boja u displeju i tankom okviru

Ekran serije HONOR 50 je unapređen u odnosu na druge modele ove kompanije. Oba modela poseduju 75° zakrivljeni ekran sa 1,07 milijardi boja koji pruža poboljšanu reprodukciju boja – HONOR 50 ima 6,57″, dok HONOR 50 Pro 6,72″ displej. Sa visokim kontrastom, DCI-P3 100% spektrom boja i 439 PPI, HONOR 50 Pro pruža veći procenat boja i poboljšanu rezoluciju piksela, pružajući korisnicima impresivno iskustvo gledanja, idealno za gledanje filmova, pregledanje fotografija ili uživanje u igrama.

Svi uređaji HONOR 50 serije imaju brzinu ekrana osvežavanja do 120 Hz, a HONOR 50 i HONOR 50 Pro podržavaju na mestu dodira brzinu osvežavanja do 300 Hz, što pomaže prilikom igranja igara, ali i gledanja animacija zahvaljujući inteligentnoj promeni brzine osvežavanja. Ovi uređaji su savršeni za korisnike koji uživaju u višesatnom snimanju sadržaja jer poseduju i TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0 sertifikat koji garantuje perfektno iskustvo gledanja u ekran, čak i u okruženjima koja su slabo osvetljena.

100W brzo punjenje baterije

Korišćenje 5G tehnologija, vlogovanje i igrice mogu dovesti do toga da se baterija brzo isprazni, ali to nije slučaj i sa serijom HONOR 50 koja postiže brzo 66W punjenje za HONOR 50 i 100W punjenje za HONOR 50 Pro puneći bateriju do maksimuma .

HONOR 50 i HONOR 50 Pro koriste 4300mAh i 4000mAh bateriju koja garantuje dugotrajno korišćenje. Testiranja sprovođena od strane ove kompanije su pokazala da se HONOR 50 za samo 20 minuta može napuniti 70% baterije, dok se HONOR 50 za isto vreme vreme napuniti 90%.

Ekskluzivna HONOR tehnologija za vrhunske performanse

HONOR 50 i HONOR 50 Pro imaju Qualcomm Snapdragon 778G 5G platformu koja omogućava vrhunske performanse. Takođe, HONOR 50 serija dolazi sa ekskluzivnim inovacijama kao što su GPU Turbo X i Hunter Boost koje zajedno sa Qualcomm 778G 5G čipom omogućavaju neverovatno brzo korisničko iskustvo.

Sa GPU Turbo X, ekskluzivnom tehnologijom grafičkog ubrzanja, serija HONOR 50 podiže igru na potpuno novi nivo smanjujući potrošnju energije.

HONOR 50 Pro koristi dvostruko VC tečno hlađenje i tehnologiju grafena visoke toplotne provodljivosti za poboljšanje efikasnosti odvođenja toplote i pomoć u održavanju temperature koja se može kontrolisati. Ova inovacija će obradovati sve one koji vole da provode više vremena igrajući igrice ili snimajući višesatni vlog.

Magic UI 4.2 za pametno iskustvo

Serija HONOR 50 kompatibilna je sa Magic UI 4.2, koji podržava reprodukovanje sadržaja na više ekrana, pomažući korisnicima da povećaju efikasnost, bilo da se radi o učenju, snimanju, podeli sadržaja ili radu od kuće.

Što se tiče 5G prenosa podataka, serija HONOR 50 podržava dual 5G i Link Turbo. Koristeći AI, Link Turbo automatski analizira modele upotrebe korisnika i mrežne uslove kako bi utvrdio najbolji način za postizanje optimalnog rezultata i neometano se prebacio između Wi-Fi ili 5G mreža.

Dostupnost

Od 16. juna HONOR 50 i HONOR 50 Pro su dostupni u pretprodaji na tržištu Kine. Uskoro će biti dostupan i na drugim tržištima, uključujući i srpsko. Zajedno sa HONOR 50 serijom, u Kini će biti lansirani i HONOR 50 SE i HONOR Earbuds 2 SE TWS slušalice.

