Veliko čekanje se nastavlja – Grand Theft Auto VI odložena za novembar 2026.

Igra Grand Theft Auto VI ponovo je odložena – drugi put – i sada bi trebalo da izađe 19. novembra 2026. godine.

Jedno od najviše očekivanih izdanja u istoriji video-igara, nastavak koji razvija Rockstar Games, prvobitno je bio planirano za 2025, a već je jednom pomereno. U saopštenju objavljenom u četvrtak, Rockstar je naveo da je potrebno još nekoliko meseci da se igra dovede do nivoa „uglačanosti“ koji fanovi „očekuju i zaslužuju“.

Prethodna igra iz serijala, GTA V, objavljena je 2013, a i dalje je druga najprodavanija video-igra svih vremena. Uprkos tome što ima 12 godina, izuzetno je popularna zahvaljujući svom online modu. Kompanija je izrazila žaljenje zbog dodatnog čekanja i zahvalila se fanovima na strpljenju, istakavši da je „izuzetno uzbuđena“ što će igrači uskoro doživeti Leonidu – fiktivnu američku državu inspirisanu Floridom – i savremenu verziju Vice Cityja, grada nadahnutog Majamijem.

Vest dolazi ubrzo nakon što je Rockstar otpustio 31 radnika u britanskim studijima 30. oktobra. Sindikat Independent Workers Union of Great Britain (IWGB), koji zastupa zaposlene u industriji video-igara, optužio je kompaniju da je otpustila radnike kako bi sprečila njihovo sindikalno udruživanje. Članovi sindikata su održali proteste ispred kancelarija u Edinburgu i Londonu. Rockstar za sada nije komentarisao otpuštanja.

Do sada su objavljena samo dva trejlera za GTA VI, a drugi je stigao u maju ove godine. Skoro trominutni video sa više od 100 miliona pregleda prikazuje glavne likove, Džejsona i Luciju, par koji vodi kriminalni život u Leonidi, kao i nove likove i lokacije na mapi.

Rockstar ima dugu istoriju odlaganja svojih naslova i reputaciju perfekcionizma – prethodni veliki hit Red Dead Redemption 2 takođe je bio odložen skoro godinu dana u odnosu na planirani datum. Sve veća očekivanja igrača kada je reč o kompleksnosti i obimu, zajedno sa rastućim troškovima razvoja, znače da izdavači postaju sve oprezniji i ne žele da rizikuju sa nedovršenim igrama.

Kada konačno bude objavljen, GTA VI će verovatno biti jedna od najskupljih igara u istoriji, ali se istovremeno očekuje da obori sve rekorde prodaje. Da li će opravdati ogromna očekivanja – ostaje da se vidi.