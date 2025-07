Veloretti – najbolji električni bicikl jeftiniji

Holandski brend bicikala Veloretti je upravo najavio smanjenu verziju svoje odlične serije električnih bicikala Electric Two za evropske putnike.

Ace Two Lite sa dodatnim menjačem je lakša i jeftinija verzija veoma teškog Ace Two električnog bicikala koji sam recenzirao još 2023. godine, koji izbacuje vrhunski automatski menjač Enviolo u korist jednostavnijeg jednobrzinskog menjača sa kaišem. Prodaje se zajedno sa Ivy Two Lite sa dodatnim menjačem za 2.599 evra. Originalni Ace Two i Ivy Two električni bicikli i dalje postoje, samo što sada nose oznaku Pro i novu nižu cenu od 2.999 evra. To daje Velorettiju kolekciju električnih bicikala koji se kreću iznad evropskog proseka od 2.681 evra.

Trebalo bi da napomenem da Lite modeli nisu baš lagani. Smanjuju težinu Pro ramova za 3 kg, što ih čini težim 27 kg umesto 30 kg. To je i dalje teško, ali Veloretti električni bicikli su izuzetno čvrsti kada prevoze namirnice ili decu, kao što Evropljani obično rade — sa hidrauličnim kočnicama koje se prenose i na Lite modele kako bi sve kontrolisano zaustavile.

Uklonjiva baterija od 540 Wh je i dalje tu, što doprinosi dodatnih 3 kg ukupnoj težini. Ta velika baterija je sposobna da obezbedi domet između 60 i 120 km, što varira u zavisnosti od vozača, izabranog nivoa pomoći, vremena i terena. Lite modeli i dalje imaju integrisano prednje i zadnje osvetljenje, ali je funkcija stop svetla uklonjena. Više bih voleo da je Veloretti izbacio svoj preterano napeti integrisani displej, ali živi da se bori za još jedan dan.

Ace Two Lite je dostupan u grafitnoj ili mat crnoj boji, dok je Ivy Two Lite dostupan samo u mat crnoj boji. Dostupni su za kupovinu sada sa isporukom za 6 do 8 nedelja.

Izvor: TheVerge