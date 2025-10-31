Verizon pokreće Lite kućni internet

Verizon pokreće novi „Lite“ kućni internet plan za ljude u područjima koja ranije nisu bila pokrivena njegovim optičkim i 5G internetom. Novi plan nudi brzine preuzimanja do 25 Mbps, ali košta čak 60 dolara mesečno bez ikakvih popusta.

Verizon kaže da je njihov Lite plan najbolji za „lako“ korišćenje interneta u domovima ograničenim na „starije, manje pouzdane opcije poput DSL-a ili satelita“. Korisnici koji već koriste Verizon za svoju postpejd mobilnu telefonsku uslugu imaće najviše koristi od velikih popusta. Uštedećete 15 dolara mesečno kada se usluga kombinuje sa mobilnim planom.

Takođe nudi mesečni popust od 10 dolara za bezpapirno obračunavanje i automatsko plaćanje, zajedno sa dodatnim popustom od 10 dolara dostupnim tri godine ako se korisnici mobilnog telefona prijave pre 31. decembra. Svi ovi popusti smanjuju cenu na 25 dolara mesečno.

Izvor: TheVerge