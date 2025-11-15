Verizon smanjuje broj zaposlenih za 15.000

Verizon je zabeležio nagli pad broja postpejd bežičnih korisnika tokom prošle godine i rešila je da smanji za 15.000 svoju radnu snagu.

Verizon planira da otpusti 15.000 zaposlenih samo u jednoj nedelji. Kompanija pokušava na ovaj način da smanji troškove jer se suočava sa sve većom konkurencijom za korisnike bežičnih usluga i kućnog interneta. Kako bilo ovo je najveći talas otkaza koji je ikada zabeležen u istoriji telekomunikacionih kompanija.

Tokom prošlog kvartala kompaniaj jeste ostvarila rast u odnosu na prošlu godinu, ali je zabeležen drastičan pad postpejd bežičnih korisnika. Pad broja korisnika utiče i da budućnost kompanije i smer u kojem će se kompanija dalje kretati. Jedno od rešenja koje se nametnulo je masovni otkaz kao korak pre ulaska u novu reorganizaciju kompanije.

Ova vest je za nas značajna jedino u kontekstu najave novih usluga i novog sistema telekomunikacionih veza i usluga. Postpejd korisnici u veliko prestaju da postoje a to nas sve prevodi na druge uslove u kontekstu cene i usluga koje se mogu očekivati u budućnosti.

Izvor: engadget.com