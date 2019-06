Vertiv Channel publikacija kao novi vid komunikacije sa klijentima i javnošću

Kompanija Vertiv, lider na polju IT infrastrukture, je došla na ideju kako da značajno unapredi komunikaciju sa partnerima, klijentima i zainteresovanom javnošću. Kompanija je kreirala svoju premijernu Vertiv Channel publikaciju, namenjenu kako direktnim klijentima i tzv. kanalnom lancu, tako i svima koji su zainteresovani za aktuelnosti na polju razvoja savremenih tehnologija i IT infrastrukture.

Publikacija je dostupna onlajn, i besplatna je za čitanje. Treba imati na umu da je urađena na engleskom jeziku, što verujemo da nije nikakav problem za sve zainteresovane, a istovremeno obezbeđuje i prepoznatljivost i razumljivost kod inostranih partnera. Istovremeno, kvalitet sadržaja je na veoma visokom nivou.

U premijernom izdanju možete pronaći sledeće sadržaje:

Mobile World Congress 2019: The reseller opportunity – priča o tome kako su noviteti u 5G, IoT i Edge tehnologijama doprineli da IT infrastruktura bude u središtu najvećeg svetskog telekomunikacionog sajma.

NEW: Vertiv Incentive Program – partneri kompanije Vertiv su dodatno stimulisani da pospešuju prodaju njihovih rešenja kroz sistem bodova koji se mogu zameniti za – keš.

Feature Interview; Karsten Winther Vice President, EMEA Sales, Vertiv – jedan od vodećih ljudi kompanije govori o tržišnom uspehu, kao i ne tako maloj ulozi koju je lično imao.

Vertical Focus: Retail Retail Tech Boss Survey Results – rezultati analize dobijenih rezultata iz ankete o tržišnim aktuelnostima. Naravno, omogućeno je i preuzimanje kompletne ankete zajedno sa rezultatima u PDF formatu.

The Vertiv Channel Portfolio – kompletna ponuda kompanije Vertiv i mnoštvo rešenja u domenu IT infrastrukture.

Marketing and sales tips for resellers with minimal investment – saveti za bolju i pametniju prodaju Vertiv rešenja.

Technology Applied: Real World Technology Scenarios – nekoliko primera koji odličnu ilustruju važnost i nezamenjivost modernih tehnologija, kako na mikro, tako i na makro nivou.

Links We Like – nekoliko linkova ka najznačajnijim medijima koji pokrivaju ove teme (pogađate, i mi smo u odabranom društvu, prim. ur.)

Toplo preporučujemo ovu publikaciju i želimo da vidimo što više sličnih primera i kod domaćih firmi. Vertiv Channel publikaciju možete pogledati ovde. Publikaciju možete preuzeti i u PDF formatu.

