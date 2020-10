Vertiv: Data centri spremni za budućnost

Poremećaj u industriji data centara donosi mnoštvo izazova, ali jedan je svakako univerzalan – kako upravljati nepredvidljivom rastućom potražnjom danas, a istovremeno ostati pripremljen za ono što budućnost donosi?

Porast edge računarstva potencijalno će zahtevati velike količine srednjih do malih, ili čak mikro data centara za uspešno upravljanje radnim opterećenjima povezanim s rapidnim porastom potražnje vezanim uz IoT. Postavljene edge lokacije data centara mogu varirati od 5 MW, koji se nalaze u gradu (na primer, velike hypercloud i cloud kompanije), pa sve do pojedinačnog, pojačanog stalka koji se nalazi pored 5G antene na krovu zgrade (5G, IoT, AI tehnologije itd.). Kada bismo ovaj poremećaj pokušali da rešimo koristeći uobičajeni pristup građenja, u kome bi svaka zgrada predstavljala „predivnu, jedinstvenu pahuljicu”, to bi bilo gotovo nemoguće. Potreban je pristup koji je više vođen funkcionalnošću i efikasnošću.

„Instant“ data centri

Trenutna situacija je ubrzala postojeći trend među firmama da svoje podatke premeštaju iz vlastitih prostorija u kolokacijske data centre ili u cloud usluge, a često i kombinaciju ta dva rešenja. Takođe je naglasila važnost mogućnosti brzog povećanja snage računarskih usluga, kao i mogućnost daljinskog pristupa data centru i rešavanju problema. U međuvremenu, kako svake godine računarska snaga kompanija raste, sve veći broj njih traži alternative svojoj mrežnoj arhitekturi.

Odgovor na ove zahteve uvodi u igru montažne modularne (PFM) data centre koji omogućavaju niskorizičnu implementaciju visoke vrednosti s dodatnim blagodetima koje donose brža isporuka i lakša montaža na licu mesta.

Vertiv omogućava kompanijama maksimiziranje efikasnosti i fleksibilnosti te osigurava pravovremene nadogradnje s unapred izrađenim, testiranim i integrisanim data centrima. Osiguravamo jedinstven dizajn, gradimo i kreiramo visokokvalitetne objekte koji omogućavaju dodavanje hlađenja, snage i praznog prostora po potrebi, a da pritom ne koštaju čitavo bogatstvo. Vertiv rešenja podržava globalni lanac proizvodnje i snabdevanja, koji je izgrađen kroz decenije iskustva stečenih na vodećem položaju u industriji data centara i telekomunikacionih aplikacija.

Podešeno unapred

Izveštaj kompanije Omdia pod nazivom Prefabricated Modular Data Centres, objavljen početkom 2020. godine, koji se bazira na podacima iz 2018. i 2019, rangira Vertiv kao jednog od vodećih dobavljača na tržištu montažnih modularnih (PFM) data centara, s drugim najvećim tržišnim udelom na svetu.

„Svedočili smo snažnom rastu potražnje za PFM data centrima jer vlasnici i operatori shvataju prednosti prilagodljivosti, ekonomičnosti i brzine implementacije koje pružaju. Naši kupci takođe cene fleksibilnost dizajna i prilagođenja koja nudimo. Takođe, kako bi proizvodi koje nudimo bili otporniji i brže dostupni, stekli smo PFM TIER-ready sertifikat u EMEA regiji nedavnim sporazumom s Uptime Institute-om. Uz to, povećali smo obim poslovanja u Severnoj Americi te radimo na planovima za širenje naših PFM pogona u Hrvatskoj kako bismo povećali kapacitet i ojačali naše mogućnosti u ovom ključnom tržišnom sektoru”, rekao je Igor Grdić, Country Manager za regiju Central Southern Europe, Vertiv.

Za više informacija o TIER-Ready partnerstvu i Vertiv mogućnostima, uključujući Vertiv™ modul napajanja, SmartMod™ i SmartMod™ MAX, posetite www.Vertiv.com/Solutions. Ukoliko želite da saznate više o tome kako Vertiv može pomoći vlasnicima i operatorima data centara kako bi se neometano razvijali posetite ovu stranicu.

Autor: Igor Grdić, Country Manager za regiju Central Southern Europe, Vertiv.

Korisna adresa: croatia.hello@vertiv.com

