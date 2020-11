Vertiv: Evolucija Edge računarstva

Trenutna situacija donela je brojne promene u svim segmentima poslovanja. Preduzeća su preko noći morala da promene način funkcionisanja kako bi opstala i očuvala radna mesta. U ovoj neizvesnosti, jedna stvar je zajednička svakom području poslovanja, a to je digitalizacija, koja se proteklih meseci istakla kao okosnica društva, omogućavajući povezanost ljudi i nastavak poslovanja.

Ubrzani razvoj i prateći izazovi

„Rad u ‘novoj normalnosti’, koji se pretežno odvijao od kuće, u svakom koraku je zavisio od tehnološke podrške. Ovi procesi uveliko su ubrzali i sam proces digitalizacije i osvestili kompanije o apsolutnoj nužnosti ovog aspekta za trenutni opstanak, ali i za budućnost poslovanja. Ono što je svakako primetno jeste to da klijenti više ulažu u razvoj digitalne infrastrukture pri transformiranju poslovanja. Tu možemo primetiti najveći rast investicija u edge-u i kolokaciji”, rekao je Ante Maršić, Channel Sales menadžer za CSE regiju, Vertiv Croatia.

Ubrzani razvoj sa sobom nosi i određene izazove, a glavni se odnose na skalabilnost, brzinu i složenost. U skladu s tim, preduzeća će zahtevati veću otpornost na šokove, kao i mogućnost uspostavljanja novih radnih modela. Usmeravaće veći broj usluga na cloud kako bi osigurali daljinski pristup upravljanja. A kako bi i u budućnosti bili što manje izloženi šokovima, tražiće saradnju s tehnološkim kompanijama koje će im ponuditi najbolji nivo zaštite.

Vertiv, kao globalni lider i globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, neprestano radi na inovacijama, postavlja trendove i pomera granice u industriji te svojim doslednim, brzo dostupnim infrastrukturnim portfoliom može da ispuni sve potrebe od ponude proizvoda do prilagodljivih rešenja. Prema izveštaju kompanije Omdia, naziva Prefabricated Modular Data Centres, Vertiv je definisan kao jedan od vodećih dobavljača na brzorastućem tržištu montažnih modularnih (PFM) data centara, s drugim najvećim tržišnim udelom na svetu.

Edge sve bitniji

Krajem prošle godine Vertiv je objavio istraživanje naziva Data Center 2025: Closer to the Edge. Istraživanje je prikazalo zanimljive podatke o razvoju tržišta data centara i edge-a. Od preko 800 vodećih u industriji koji su učestvovali u istraživanju, njih 20 odsto koji imaju edge lokacije predviđaju da će do 2025. povećati svoj broj lokacija za 400 odsto. Uz to, do 2023. godine data centri će zauzimati više od 18 miliona kvadratnih metara, što je dvostruko više nego pre 2013. godine.

Poslovne oblasti koje zavise od IT infrastrukture sve više se okreću prema edge računarstvu. Pojam možda najpoznatiji prema tome što ga je veoma teško definisati, edge može da se podeli na tri tipa, koji ujedno predstavljaju tri prilike za dalji napredak. Legacy Edge odnosi se na enterprise računarstvo koje je u procesu prebacivanja na kolokacije i javni cloud. Geographic Edge podržava jednosmerni tok podataka, prvenstveno od mreža koje distribuiraju sadržaj i može da spreči nastanak zastoja u slučaju kada hiljade ljudi stream-uju u isto vreme. Dynamic Edge podržava dvosmerni tok podataka usled nastanka novih Internet of Things (IoT) uređaja na urbanim lokacijama. Ovaj tip edge-a zahteva nove oblike data centara koji se nalaze bliže krajnjem korisniku, odnosno montažne modularne data centre koji omogućavaju brzinu isporuke i standardizaciju.

Autor: Karmen Buljat, Vertiv

Korisna adresa: Vertiv.com

Podelite s prijateljima

Tweet