Vertiv i Ballard najavili su strateško tehnološko partnerstvo za podršku korištenju alternativne energije za data centre u Severnoj Americi i EMEA regiji

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, i vodeći proizvođač PEM gorivih ćelija, Ballard Power Systems, sklopili su strateško tehnološko partnerstvo s naglaskom na rezervno napajanje data centara, za data centre i kritične infrastrukture, skalabilne od 200 kW do više MW.

Kako bi demonstrirali tehničku izvedivost i korisničke prednosti rešenja za napajanje gorivih ćelija na vodonik, Vertiv je integrirao Ballardove module za napajanje gorivim ćelijama s Vertiv™ Liebert® EXL S1 sistemom neprekidnog napajanja (UPS) unutar uspešno demonstriranog dokazivanja koncepta (POC) u Vertivovom proizvodnom pogonu u Ohiju.

“Budući da sve veći porast upotrebe podataka povećava potražnju za napajanjem električnom energijom i širenjem kapaciteta data centara na globalnom nivou, potreba za učinkovitim upravljanjem potrošnjom električne energije i ugljeničnim otiskom ovog energetski intenzivnog sektora ključna je za postizanje ciljeva ugljenične neutralnosti, rekao je Nicolas Pocard, potpredsednik za marketing i strateška partnerstva u Ballardu. “Strateško partnerstvo Ballarda i Vertiva omogućuje obema stranama da iskoriste pojedinačne prednosti kako bi ponudile isplativa rešenja za rezervno napajanje gorivim ćelijama s nultom emisijom stakleničkih plinova (GHG) koja su skalabilna kako bi zadovoljila rastuće energetske potrebe data centara.“

Demonstrirano Vertiv rešenje Power Module H2 u pogonu u Delawareu u Ohiju koje je temeljeno na industrijski spremnim komponentama integriše dva Ballard PowerGen 200kW kabineta gorivih ćelija koji napajaju potpuno funkcionalni dekarbonizovani rezervni sistem. Rešenje obuhvata kompletni podsistem za hlađenje, opremu za kondicioniranje energije i infrastrukturu za skladištenje vodonika integrisanu s Vertiv™ HPL litijum-jonskim baterijama, Liebert® EXL S1 UPS sistemom i Vertiv™ DynaFlex kontrolerom za upravljanje energijom. Rešenje Power Module H2 deo je mikromrežnog rešenja Vertiv centra za korisničko iskustvo od 1 MW, uključujući solarni PV niz od 1 MW AC i Vertiv™ DynaFlex sistem za pohranu energije u baterijama (BESS).

Početne provere valjanosti i testovi pokazali su uspešan rad rezervnog napajanja s nultom emisijom gasova staklene bašte integrisanog u arhitekturu neprekidnog napajanja.

“Dosad neviđena primena usvajanje veštačke inteligencije (AI) i računarstva visokih performansi (HPC) podstiče potrebu za ekološki prihvatljivim energetskim rešenjima za naše korisnike, s naglaskom na energetske alternative s nultom i niskom emisijom ugljenika”, rekao je Viktor Petik, potpredsednik Vertiv infrastrukturnih rešenja. “Uspešan dokaz koncepta gorivih ćelija s Ballardom pruža održivu opciju za korisnike koji jačaju svoju strategiju održivosti data centra i one koji prelaze na budući model Bring Your Own Power (BYOP).”

Power Module H2 kompanije Vertiv alternativa je za ispunjavanje rastućih energetskih zahteva budućih data centara i generisanje rezervnog napajanja s nultom emisijom gasova staklene bašte. Prefabrikovani i fabrički testirani sistem omogućava brzo postavljanje i skalabilnu energetsku infrastrukturu za nove data centre, kao i mogućnost nadogradnje postojećih lokacija bez redizajniranja električne infrastrukture.

S geografskim fokusom na Severnu Ameriku, Evropu i odabrane lokacije u drugim regijama, rešenje Vertiv Power Module H2 nudi nekoliko prednosti za primene u kritičnoj infrastrukturi:

Jednostavna isporuka kompleksne energetske infrastrukture od jednog dobavljača

Rezervno napajanje s nultom emisijom gasova staklene bašte (GHG) i niskim nivoom buke

Brzi dinamički odziv napajanja

Niži troškovi održavanja u poređenju s rezervnim rešenjima dizelskim generatorima

Produženo rezervno napajanje (dani) – ograničeno samo kapacitetom skladištenja goriva

Optimizovani otisak u prostoru za aplikacije u merilu MW

Skalabilan u višemegavatnim (MW) UPS i aplikacijama gorivih ćelija

Rešenje Power Module H2 proširuje portfolio napajanja kompanije Vertiv i inovativan je doprinos nedavno otkrivenom planu “One Vertiv, One World“, delu odgovorne poslovne strategije za omogućavanje održivije budućnosti.

Timovi Vertiva i Ballarda demonstrirali su i raspravljali o primenama rezervnog napajanja gorivim ćelijama za data centre i kritične infrastrukture na Smarter E Europe 2024, najvećem evropskom savezu izložbi za energetsku industriju, uključujući Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe i EM-Power Europa.

Pročitajte više o Vertivovom novom Centru za korisničko iskustvo u Delawareu ovde ili posetite Vertiv.com.

