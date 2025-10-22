Vertiv i PNY Technologies udružuju snage kako bi ubrzali implementaciju AI infrastrukture širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike

Vertiv (NYSE: VRT), globalni lider u kritičnoj digitalnoj infrastrukturi i savetnik za rešenja u NVIDIA Partner Networku, objavio je ugovor o distribuciji s kompanijom PNY Technologies, vodećim pružaocem rešenja temeljenih na NVIDIA tehnologiji u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi. Vertiv i PNY sarađivaće na pružanju sveobuhvatnih rešenja za infrastrukturu napajanja i hlađenja temeljenih na Vertivovim potvrđenim referentnim dizajnima za najnovije AI platforme, podržavajući sistemske integratore i prodajne partnere u ubrzavanju primene veštačke inteligencije u celoj EMEA regiji.

Brzo usvajanje veštačke inteligencije pokreće neviđenu potražnju za računarskom snagom, koja zahteva kritičnu digitalnu infrastrukturu visoke gustoće za njenu podršku. Ovo partnerstvo pojednostavljuje složen proces implementacije infrastrukture veštačke inteligencije pružajući sistemskim integratorima potvrđen i pojednostavljen put. Udruživanjem Vertiv i PNY korisnicima olakšavaju nabavku i implementaciju celovitih, potvrđenih rešenja za svoje AI projekte, smanjujući rizike implementacije i poboljšavajući operativnu učinkovitost.

U okviru ovog sporazuma, prodajni partneri sada mogu nabavljati celovita rešenja od kompanije PNY koja uključuju rešenja kompanije Vertiv za napajanje i hlađenje visoke gustoće dizajnirana za podršku NVIDIA GB200 NVL72 platformi, za koju je Vertiv razvio sveobuhvatan nacrt napajanja i hlađenja, te GB300 NVL72 platformu, za koju je Vertiv projektovao energetski učinkovitu referentnu arhitekturu hlađenja i napajanja, dostupnu kao SimReady Assets za korišćenje s NVIDIA Omniverse Digital Twin za AI Factory Blueprint. Ovaj pristup pruža jasan nacrt za implementaciju potrebne infrastrukture za današnja radna opterećenja koja intenzivno koriste GPU, dizajnirana da pruži optimalne performanse i pouzdanost od prvog dana.

„Transformativni rast AI radnih opterećenja zahteva ekosistemski pristup kako bi se korisnicima omogućilo učinkovito skaliranje uz zadržavanje optimalnih performansi,” izjavio je Alex Brew, potpredsednik regionalne prodaje Vertiva za EMEA regiju. „Kombinovanjem našeg portfolija rešenja za kritičnu energetsku i rashladnu infrastrukturu s PNY-jevim iskustvom u NVIDIA-baziranim rešenjima, omogućujemo sistem integratorima širom EMEA regije izgradnju ubrzana, AI okruženja visoke gustoće i energetske učinkovitosti za svoje korisnike.“

„Složenost današnjeg računarskog okruženja temeljenog na veštačkoj inteligenciji zahteva besprekornu saradnju,” rekao je Jérôme Bélan, izvršni direktor PNY EMEA. „Saradnja s Vertivom omogućuje nam stvaranje optimizovanog okruženja za implementaciju najnovijih NVIDIA platformi širom EMEA regije. Naše partnerstvo jača prodajni kanal kombinovanjem Vertivove stručnosti u području ključne digitalne infrastrukture s našim naprednim mogućnostima u području AI računarstva, omogućavajući korisnicima bržu i pouzdaniju implementaciju računarskih okruženja visokih performansi.“

Partnerstvo između Vertiva i PNY Technologies stupa na snagu odmah, s rešenjima, podrškom i uslugama dostupnim u celoj EMEA regiji. Za više informacija o infrastrukturnim rešenjima veštačke inteligencije posetite Vertiv.com, a za informacije o implementaciji naprednog računarstva posetite PNY.com/en-eu.