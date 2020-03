Vertiv i tehnološko partnerstvo sa Geoclimom

Odgovarajući na sve veću potražnju od strane klijenata, Vertiv, globalni lider i vodeći dobavljač IT i infrastrukturnih rešenja, objavio je niz mera kojima će poboljšati efikasnost upravljanja termalnom tehnologijom i uslugama. To najpre uključuje Vertiv Liebert OFC, paletu novih široko primenjivih rashladnih uređaja vode s centrifugalnim kompresorom koji su osmišljeni i promovisani u partnerstvu s Geoclimom. Paleta rashladnih uređaja vode na vodu ili vazduh prvo će biti dostupni na tržištima u Evropi, te na Bliskom Istoku i Africi.

Ekskluzivno tehnološko partnerstvo sa Geoclimom, kompanijom koja se specijalizovala za proizvodnju inovativnih rashladnih sistema s niskom emisijom štetnih gasova, omogućava Vertivu nadogradnju postojećih, svetski priznatih, rashladnih sistema. Dizajn Liebert OFC optimizovan je na način da koristi GWP rashlađivače, uključujući R1234ze koji omogućavaju visoku energetsku efikasnost. Ostali rashlađivači, kao što su R513A i R134a, su takođe dostupni kao deo ponude.

Kevin Brady, potpredsednik i generalni menadžer za upravljanjem termalnom tehnologijom za Evropu, Bliski Istok i Afriku, naglasio je: „Verujemo da Vertiv, ali i Geoclima, donose neizmerno znanje i iskustvo u ovo tehnološko partnerstvo. Predstavljanje Liebert OFC palete omogućiće data centrima veliku širinu ponude rashladnih uređaja vode, koji mogu da budu zasnovani na: scroll kompresoru, vijačanom kompresoru, inverterskom vijačanom kompresoru ili centrifugalnom kompresoru, omogućavajući im da budu efikasniji i u skladu s postojećim i budućim regulativama.“

„Zahvaljujući inovativnoj paleti proizvoda Geoclime te vrhunskim laboratorijima i dubokom poznavanju potreba data centara Vertiva, siguran sam u uspešnost ovog tehnološkoj partnerstva.“, rekao je Paulo Ferraris, predsednik Geoclime. Paleta proizvoda Liebert OFC uključuje vodeno hlađene modele u rasponu od 300 kW do 1600 kW te vazdušno hlađene modele od 300 kW do 1700 kW, koji su dostupni i sa freecooling i adiabatic konfiguracijama.

Svi zainteresovani klijenti mogu da testiraju mogućnosti novih rashladnih jedinica u real time uslovima u vrhunski opremljenom Customer Experience centru u Tognani u Italiji. U tamošnjem centru se u šest laboratorija testiraju proizvodi, što uključuje i laboratoriju za rashladne uređaje vode kapaciteta od 1.6 MW. U laboratoriji se sprovode testiranja i simulacije na različitim temperaturama vode i vazduha u rasponu od -10° C do + 55° C. U centru se takođe nalazi supermoderna test komora za testiranje indirektno isparavajućih jedinica, kao i više laboratorija za testiranje unutrašnjih jedinica. Ovim se korisnicima osigurava rad jedinica u skladu sa zadatim specifikacijama i unutar zadatih radnih uslova.

U sklopu inovacija koje plasiraju, Vertiv je nedavno redizajnirao ceo asortiman unutrašnjih rashladnih jedinica, uključujući i jedinice sa direktnom ekspanzijom Vertiv Liebert PDX s inverterskim kompresorom i vodeno hlađeni asortiman s novo redizajniranim Vertiv Liebert PCW jedinicama.

Vertivova globalna servisna organizacija svojim korisnicima osigurava kompletne servisne usluge od instalacije i puštanja u rad, do složenih preventivnih održavanja, kao i reviziju postojećih sistema sa svrhom povećanja energetske efikasnosti. Vertiv će, koristeći proširenu stvarnost, predstaviti novu tehnologiju u Londonu u Data Center Worldu (stand n. D720).

