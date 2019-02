Vertiv najavljuje napredno rešenje gotovih „Plug and Play” data centara

Vertiv SmartMod™ i SmartMod MAX

Vertiv SmartMod potpuno je samostalna, prefabrikovana, modularna paleta proizvoda koji se lako konfigurišu, te omogućavaju dodavanje novog kapaciteta data centra sa značajno jednostavnijom instalacijom na licu mesta nego kod tradicionalno izgrađenih data centara. Taj „plug and play“ pristup ne nudi samo prednost u pogledu skraćenog vremena za pokretanje i puštanja u rad na licu mesta (samo nekoliko dana umjesto nedelja ili meseci), već smanjuje i mogućnost problema u kvalitetu izrade, s obzirom da su komponente unapred integrisane i prethodno testirane u fabričkom okruženju. Unapred projektovan i integrisan dizajn znači da SmartMod takođe pruža veću sigurnost troškova za korisnike jer se smanjuje potrebu za dodatnim nepredviđenim ispravkama na licu mesta. Nadalje, prilikom implementiranja više jedinica ili na više lokacija, zajednički izgled i utisak, raspored i set opreme pojednostavnjuju održavanje i operativne aktivnosti.

SmartMod je dostupan u prilagodljivom rasponu IT kapaciteta opterećenja od dva do 12 ormara (600 mm ili 800 mm), do 90 kW IT opterećenja i arhitekturama redundantnosti do 2 N. Opcije uključuju neprekidan izvor napajanja Liebert®APM (UPS) te električne i rashladne tipove redundancije, uključujući hlađenje u nizu Liebert CRV . Za klijente koji traže veći kapacitet Vertiv SmartMod Max daje približno dvostruko veći kapacitet od glavne serije SmartMod; do 180 kW IT opterećenja i 24 ormara.

Vertiv Power Module

Uz SmartMod, koji je dizajniran za smještanje IT opreme u potpuno samostalnom sistemu, Vertiv takođe nudi Power Module, asortiman proizvoda koji obuhvaćaju unapred integrisanu energetsku infrastrukturu. Lako prenosno kućište Power Module otporno je na vremenske uslove i štiti unutrašnje komponente koje uključuju visoko učinkovit UPS Liebert® EXL S1 i baterije. Nadalje, njegov namenski sistem za hlađenje Liebert PDX osigurava da oprema ostaje u optimalnim radnim uslovima i time produljuje njen vek trajanja. Kao sa SmartMod, Power Module opremljen je unapred integrisanim mikrokanalnim spoljnim kondenzatorom Liebert MC . Time se izbegava potreba za instalacijom spoljnog hlađenja na licu mesta, te skraćuje vreme od isporuke do pokretanja sistema.

Power Module namenjen je implementaciji u nove ili postojeće objekte koji zahtijevaju agilan i fleksibilan način za povećanje distribucije energije i povećanje same pouzdanosti. Modul se može smestiti izvan postojećeg glavnog IT objekta bez zauzimanja skupog prostora koji bi inače mogao služiti za IT opremu. To je takođe „aktivno skalabilno” rešenje, što znači da se novi kapacitet jednostavno može dodati na licu mesta implementacijom dodatnih jedinica ili dodavanjem modularnog UPS-a interno, bez potrebe privremenog isključenja kritične IT infrastrukture. Power Module dostupan je kao sistem do 600 kVA UPS neprekidnog napajanja za skalabilne i modularne sisteme i do 1200 kVA za sisteme s fiksnim kapacitetom.

Modularni rast

Vertivovi moduli „SmartMod“ i „Power Module“ dizajnirani su da udovolje povećanju potreba korisnika i zadovolje njihove zahteve za različite oblike modularnog data centra koji mogu nadopuniti, te u velikom broju slučajeva potpuno zameniti potrebu za tradicionalno izgrađenim objektima.

Prema stručnoj analizi portala 451 Research, predviđa se da će tržište modularnih prefabrikovanih data centara prema petogodišnjoj složenoj stopi rasta (CAGR) porasti 114,4 posto do 2021. godine, kada će dostići 4,4 milijardi dolara. Modularna prefabrikovana metodologija postaje preferirani način za proširenje i izgradnju novog kapaciteta data centra, kompletno po principu ključ u ruke ili obuhvatajući samo kritične podsustave.

“Temeljen na industrijskim proizvodnim procesima, ima određene prednosti u pogledu kontrole kvaliteta, brzine instalacije i doslednosti“, rekao je Daniel Bizo, glavni analitičar za 451 Research. „Vertiv ostvaruje zadovoljavajuće rezultate kao dobavljač modularnih prefabrikovanih data centara, a SmartMod i Power Module to upotpunjavaju u vreme kada se povećava potražnja za pouzdanom i učinkovitom infrastrukturom svih veličina i kompleksnosti.”

Za više informacija o Vertivovim mogućnostima i rešenjima, uključujući Power Module, SmartMod, i SmartMod MAX posetite www.VertivCo.com/Solutions-EMEA.