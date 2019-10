Vertiv: Neophodnost inteligentne i efikasne zaštite kritične IT infrastrukture

Glavna uloga svakog sistema neprekidnog napajanja (UPS) jeste da osigura dostupnost kritične infrastrukture koju podržava. Pojavili su se različiti dizajni UPS‑a, a tehnologija se i dalje usavršava i razvija. Nedavni prekidi napajanja električnom energijom širom sveta trebalo bi da deluju kao signal za buđenje onim organizacijama koje i dalje veruju da je kontinuitet energije problem nekog drugog, pa je ulaganje u opremu poput UPS‑a i generatora ograničeno

Moderna preduzeća uglavnom se oslanjaju na razmenu podataka, a ne na fizičku razmenu valute za svoje poslovanje. U ovom digitalnom dobu, elektronski podaci su najvredniji resurs koji treba obraditi i čuvati, a pritom su data cen­tri ključni faktori poslovanja. Među ostale vredne resurse spadaju mogućnost povezivanja, dostupnost i pouzdanost, koji su poput sistema za održavanje života svih vodećih kompanija iz raznih sektora od IT, telekoma, prometa, proizvodnje, zdravstvene zaštite itd. U slučaju prekida ili nestanka struje, kompanije gube kontinuitet poslovanja, što znatno utiče na temelje poslovanja i rezultira velikim gubicima prihoda, koji ponekad dosežu i do milijarde dolara. UPS je sigurna investicija koja štiti kritične elemente poslovanja od tih događaja, dovodi do skraćenja downtime zastoja i tako osigurava povećavanje profita.

Kao industrijski stručnjaci i arhitekti kontinuiteta, sarađujemo s našim klijentima u planiranju i izgradnji IT infrastruktura spremnih za budućnost. Koristimo svoj portfelj hardvera, softvera, analitike i servisa kako bismo osigurali da vitalne aplikacije naših klijenata rade bez prekida, da se izvode optimalno i da su usklađene s poslovnim potrebama.

Li­ebert po­u­zda­no re­še­nje

Vertiv je nedavno proširio svoj lokalni portfelj proizvoda Liebert GXT5 UPS uređajem. To je najnovije ažuriranje popularne GXT porodice rackmount, on‑line UPS sistema za mala IT okruženja i Edge lokacije. Novi Liebert GXT5 ima efikasnost do 95 odsto u mrežnom načinu rada, kompaktan dizajn, poboljšanu garanciju proizvoda i grafički LCD ekran u boji s gravitacionom orijentacijom.

Vertiv Liebert GXT5 je online UPS rešenje s dvostrukom konverzijom koje nudi vrhunsku zaštitu od nestanka ili prekida isporuke električne energije i kontinuirano poboljšanje napajanja u kompaktnom i fleksibilnom sistemu pokretanja. Dizajniran je za zaštitu kritične opreme od svih poremećaja vezanih za distribuciju električne energije, poput nestanka, prekida, padova ili smetnji u napajanju, osiguravajući tako kontinuitet poslovanja u bilo kom kontekstu. Može se koristiti u širokom rasponu najsavremenijih aplikacija, od obrazovanja, bankarstva, finansija i osiguranja ili državnih institucija pa sve do zdravstvene zaštite, proizvodnje, maloprodaje (retail‑a) i transporta. Svi Vertiv UPS‑ovi male i mikro veličine imaju pet zajedničkih ključnih atributa: veliku dostupnost, jednostavan rad i instalaciju, duži vek trajanja baterije i vremena izvršenja, optimizovano upravljanje energijom i kapacitetom te neometano povezivanje.

Da bi investicija u UPS sistem bila efektivnija, pobrinuo se Vertiv‑ov servisni program dizajniran tako da osigura da vaš kritični sistem zaštite napajanja bude u optimalnom stanju spremnosti u svakom trenutku. Usluga daljinskog dijagnostičkog i preventivnog nadzora Vertiv LIFE obezbeđuje rano upozoravanje na UPS uslove i van tolerancije. To omogućava efikasno proaktivno održavanje, brzo reagovanje na incident i udaljeno otkrivanje problema, pa klijenti mogu da budu potpuno sigurni i bezbrižni.

Autor: Ante Maršić, IT Channel Manager for Central Southern Europe, Vertiv