Vertiv obezbeđuje AI infrastrukturu za Polarov data centar u Norveškoj

Vertiv, globalni pružalac kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, objavio je kako je odabran za glavnog dobavljača prvog AI-ready modularnog data centra kompaniji Polar u Norveškoj. Objekt se napaja isključivo hidroelektričnom energijom, čime se smanjuje karbonski otisak, a istovremeno omogućuje rad u visokogustim, tečnošću hlađenim okruženjima, s kapacitetom do 120 kW po ormaru. Vertiv rešenje projektovano je s N+1 redundancijom za električne i termalne sisteme, čime se osigurava pouzdanost i otpornost potrebna za AI i računarske operacije visokih performansi. Misija kompanije Polar je stvoriti vodeću, ekološki odgovornu infrastrukturalnu platformu koja će njihovim klijentima omogućiti razvoj budućnosti veštačke inteligencije.

Kako AI aplikacije postaju sve zahtevnije u pogledu resursa, potražnja za skalabilnom i energetski učinkovitom infrastrukturom veća je nego ikada pre. Zahvaljujući unapred konfigurisanoj infrastrukturi za napajanje i hlađenje kompanije Vertiv, novi objekt kompanije Polar spreman je odgovoriti na te izazove te osigurati visokoučinkovito računarsko okruženje uz operativnu agilnost koja podržava ciljeve održivog poslovanja.

Viktor Petik, viši potpredsednik za infrastrukturna rešenja u Vertivu, izjavio je: „Ova saradnja pokazuje snagu modularnog pristupa kompanije Vertiv – koji kompaniji Polar pruža infrastrukturu visoke gustoće spremnu za AI, kombinujući brzu implementaciju s izuzetnom energetskom učinkovitošću.“

Andy Hayes, izvršni direktor kompanije Polar, dodao je: „Izuzetno nam je drago što sarađujemo s Vertivom na ovom inovativnom projektu koji nam omogućava brzo i učinkovito skaliranje, uz očuvanje visokog nivoa održivosti. Fleksibilnost rešenja kompanije Vertiv omogućava nam lako proširivanje kapaciteta u skladu sa tržišnom potražnjom te nas podržava u pružanju najmodernijih AI i HPC (računarstvo visokih performansi) usluga našim klijentima.“

U sklopu ove saradnje, Vertiv projektuje, proizvodi, isporučuje, instalira i pušta u rad potpuno opremljeno, skalabilno i za AI prefabrikovano modularno rešenje (PFM) koje može podržati IT opterećenje od 12 MW, uz mogućnost proširenja do 50 MW. Rešenje uključuje Vertiv™ EXL S1, visoko učinkovito i mrežno interaktivno neprekidno napajanje (UPS) koje može podržati promenjiva energetska opterećenja veštačke inteligencije i drugih HPC aplikacija. Takođe ima kompaktni Vertiv™ Liebert® AFC rashladni uređaj koji koristi rashladno sredstvo s vrlo niskim potencijalom globalnog zagrevanja (GWP) dizajniran za značajno smanjenje emisije uglenika i omogućuje do 20% manju godišnju potrošnju energije u poređenju sa sistemima s fiksnim vijčanim kompresorima.

Prva faza implementacije planirana je za drugu polovinu 2025. godine, a dalja proširenja su već u planu. Ovo postrojenje predstavlja prvi projekt u sklopu ambicioznog razvojnog portfolija kompanije Polar kojima se podiže standard AI-spremnih data centara širom Evrope.

Za dodatne informacije o projektu Polar pročitajte studiju slučaja na linku. Više o Vertiv rešenjima za primene veštačke inteligencije i HPC Vertiv.com.

Podelite s prijateljima

Tweet