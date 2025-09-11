Vertiv™ OneCore: Nova era brze implementacije data centara

Implementacija infrastrukture data centara, koja može da isprati AI aplikacije i nove tehnologije, zahteva dosad neviđenu brzinu i fleksibilnost. Zato predstavljamo Vertiv™ OneCore – revolucionarno „ključ u ruke“ rešenje dizajnirano specifično za data centre od 5+ MW, koje transformiše tradicionalni pristup implementaciji.

Vertiv™ OneCore nudi objedinjeni, slab-up turn-key pristup koji pojednostavljuje čitav proces, od projektovanja do instalacije i puštanja u rad, kroz jedinstvenu tačku kontakta. Fleksibilni građevinski dizajn oslanja se na proverene, prefabrikovane module, uključujući whitespace fit-out rešenja, kao što je Vertiv™ SmartRun, smeštena u čeličnu konstrukciju koju obezbeđuje Vertiv. Ovakav dizajn pojednostavljuje logistiku, minimizuje potrebu za radom na lokaciji i složenost, a istovremeno obezbeđuje konzistentan kvalitet, kontrolu troškova i predvidljivost rokova. Vertiv™ Unify obezbeđuje integrisanu vidljivost sistema i centralizovano upravljanje.

Vertiv OneCore podržava strategije održivosti korisnika kroz povećanu efikasnost, smanjene energetske potrebe i fleksibilan dizajn koji se prilagođava novim tehnološkim standardima

Bez kompromisa

Vertiv™ OneCore izdvaja jedinstvena sposobnost da obezbedi brzinu, bez kompromisa po pitanju skalabilnosti ili spremnosti za buduće tehnologije. Unapred fabrikovani dizajn omogućava jednostavniji transport i instalaciju, uz značajno smanjenje obima radova na licu mesta i pratećih rizika.

Za razliku od tradicionalne gradnje data centara ili potpuno modularnih rešenja, Vertiv™ OneCore uvodi revoluciju u proces izgradnje svojim inovativnim prefabrikovanim hibridno-montažnim pristupom implementaciji. Agilni proces montaže na lokaciji koristi precizno inženjerski obrađene komponente, uključujući easy-sliding opremu na skids platformama i modularne instalacije spremne za rad na otvorenom, sve uz strogu kontrolu kvaliteta u Vertiv fabrikama i tokom svake faze implementacije.

Ključne karakteristike

Ključne karakteristike uključuju:

Skalabilni kapacitet napajanja: podržava od 5 MW do 50 MW u jednom bloku, za rastuće energetske potrebe AI i visokodenzitetnih okruženja.

podržava od 5 MW do 50 MW u jednom bloku, za rastuće energetske potrebe AI i visokodenzitetnih okruženja. Visoka fleksibilnost u gustini rack-ova: konfigurabilno od 96 do 944 rack-a, od niskih do ekstremnih gustina, s prilagođenim dizajnom prema IT zahtevima.

konfigurabilno od 96 do 944 rack-a, od niskih do ekstremnih gustina, s prilagođenim dizajnom prema IT zahtevima. Integrisani termalni i energetski sistemi: energetski efikasna i prostorno optimizovana infrastruktura hlađenja i napajanja, zasnovana na dokazanim Vertiv tehnologijama, uključujući širok spektar rešenja za tečno hlađenje, napredne sisteme odvođenja toplote, skalabilno upravljanje energijom i UPS sisteme.

energetski efikasna i prostorno optimizovana infrastruktura hlađenja i napajanja, zasnovana na dokazanim Vertiv tehnologijama, uključujući širok spektar rešenja za tečno hlađenje, napredne sisteme odvođenja toplote, skalabilno upravljanje energijom i UPS sisteme. Održavanje bez prekida rada: elektro i termalni sistemi dizajnirani za dostupnost i otpornost sistema tokom održavanja ili nadogradnje.

elektro i termalni sistemi dizajnirani za dostupnost i otpornost sistema tokom održavanja ili nadogradnje. Optimizovane performanse na lokaciji i u različitim klimatskim uslovima: rad u temperaturnom opsegu od -20°C do 55°C, uz pouzdane performanse u različitim globalnim klimama.

rad u temperaturnom opsegu od -20°C do 55°C, uz pouzdane performanse u različitim globalnim klimama. Napredna redundansa: redundantne konfiguracije za primarne i sekundarne fluide mreže, kao i opcije za distribuiranu električnu redundansu.

redundantne konfiguracije za primarne i sekundarne fluide mreže, kao i opcije za distribuiranu električnu redundansu. Široka kompatibilnost napona: podržava 11 kV – 35 kV srednjenaponske i 400 V – 480 V trofazne AC ulaze, usklađene s različitim regionalnim standardima.

podržava 11 kV – 35 kV srednjenaponske i 400 V – 480 V trofazne AC ulaze, usklađene s različitim regionalnim standardima. Sveobuhvatna podrška i servis nakon implementacije: oslonac na globalnu servisnu organizaciju Vertiv-a, uključujući stručnu komisiju pri puštanju u rad, proaktivne programe održavanja i brzu intervenciju za dugoročnu pouzdanost, dostupnost i operativnu efikasnost tokom čitavog životnog ciklusa data centra.

Integrisano rešenje

Vertiv™ OneCore se besprekorno integriše s bogatim portfoliom Vertiv rešenja za napajanje, hlađenje i menadžment, uključujući Vertiv™ Trinergy™ UPS, razvodne ormare i busway sisteme, Vertiv™ CoolChip CDU i perimeter hlađenje, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler, kao i Vertiv™ Unify sistem za upravljanje. Pored toga, Vertiv™ OneCore može podržati strategije održivosti korisnika kroz povećanu efikasnost, smanjene energetske potrebe i fleksibilan dizajn koji se prilagođava novim tehnološkim standardima. OneCore je idealno rešenje za data centre s mešovitim opterećenjima ili ekstremnim gustinama rack-ova.

Da biste saznali više o Vertiv™ OneCore rešenju, posetite Vertiv.com ili kontaktirajte s našim ovlašćenim partnerima u Srbiji, kompanijama TERMOINŽENJERING, PROMPT i LOGO.

vertiv.com