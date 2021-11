Vertiv predstavio 230 VAC NetSure Inverter seriju uređaja

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja predstavio je Vertiv NetSure Inverter seriju, sistem koji štedeći prostor napaja AC i DC potrošače u jednom sub-racku sa zajedničkom baterijom. Sistem osigurava AC i DC napajanje sa zajedničke platforme pomoću jedne upravljačke jedinice, što eliminiše potrebu za zasebnom upravljačkom jedinicom za DC sistem napajanja te inverter. Ovaj 230 VAC sistem dostupan je u Aziji, EMEA regiji te Latinskoj Americi, dok će 120 VAC verzija biti dostupna u Severnoj i Južnoj Americi početkom 2022. godine.

Nadovezujući se na dugu istoriju i širok spektar rešenja za AC i DC napajanje komapnije Vertiv, NetSure Inverter serija potpuno je integrisana sistem koji se sastoji od AC i DC distribucijske ploče, NetSure upravljačke jedinice te ispravljača i invertera eSure. Delujući koordinisano, sistem osigurava „0 transfer time“ između mrežnog napajanja (AC napajanja) i DC baterije, osiguravajući pouzdano napajanje za kritičke potrošače. NetSure Inverter modul ima u industriji najbolju gustoću snage u svojoj klasi od 23 vata po kubičnom inču (1,4 W/cm3) i to koristi u kompaktnom otisku kako bi postigao maksimalnu efikasnost do 96,3%. Modul je prilagođen okruženjima visoke temperature do 80°C u kojima će se primenjivati rutinski, posebno u telekomunikacijskim pristupnim i edge lokacijama.

„S obzirom na to da se 5G mreža širi te se computing uvodi u tradicionalno okruženje DC napajanja, uključujući pristupne i edge lokacije, povećava se potreba za pouzdanim i efikasnim upravljanjem AC i DC potrošnjom. Za sve veći broj edge lokacija, ključna je dostupnost dok je prostor dragocen. S zajedničkom baterijom koja podržava AC i DC potrošače te modulom čija je gustoća snage vodeća na tržištu, Vertiv NetSure Inverter sistem optimizovaće prostor i omogućiti izvanrednu dostupnost lokacija“, izjavio je Henrik Nilén, direktor globalne DC ponude u Vertivu.

S jednim sistemom upravljanja, NetSure Inverter serija ne zahteva dodatnu obuku za mrežne operatere kao ni ulaganje u dodatne upravljačke resurse, redukujući potrebnu opremu i troškove održavanja. Omogućuje jasnu vidljivost AC i DC potrošnje, a to rezultira preciznijim planiranjem i upravljanjem kapacitetima, te maksimalnu dostupnost.

Za postojeća DC mesta napajanja dostupna je dodatna kaseta sistema NetSure Inverter s kompletnim prednjim pristupom, uključujući tri modula invertera, AC distribucije te upravljačku jedinicu – sve u jednom 1U visokom, 19-inčnom širokom sub-racku.

Vertiv ima dugu istoriju na području AC i DC napajanja, sa širokim portfolijom AC IT infrastrukturnih i DC telekomunikacijskih rešenja. Takva stručnost bila je presudna za razvoj NetSure Inverter serije i inverterskog modula sa najvećom gustoćom snage u industriji.

Za više informacija o NetSure Inverter seriji kao i o celom spektru rešenja za data centre i telekomunikacijsku infrastrukturu posetite Vertiv.com.

