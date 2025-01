Vertiv predstavlja PowerUPS 9000 UPS sistem

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, predstavio je Vertiv™ PowerUPS 9000, energetski efikasan sistem neprekidnog napajanja (UPS) visoke gustoće snage i kompaktne veličine. Sistem je osmišljen za podršku IT aplikacijama od tradicionalnog računarstva do aplikacija visoke gustoće. Globalno je dostupan u UL i CE modelima, od 250 do 1250 kW po jedinici.

Vertiv PowerUPS 9000 osmišljen je za visoku gustoću snage te postiže dvostruku konverzijsku efikasnost do 97,5%. Sistem omogućava brzu i jednostavnu instalaciju, s gornjim ili donjim ulazom kabla, kao i opcijama zaštite od povratnog napajanja i sistema uzemljenja koji su ugrađeni u sistem bez potrebe za dodatnim prostorom ili instalacijom na licu mesta. Jedinice se mogu primeniti bilo gde u svetu, smanjujući rizike povezane s nabavkom, kašnjenjem isporuke i zastoja u radu.

„Vertiv PowerUPS 9000 osmišljen je kako bi maksimalno povećao pouzdanost i efikasnost te smanjio prostorne zahteve i kompleksnost”, izjavio je Giovanni Zanei, potpredsednik sektora za Large Power sistemeu kompaniji Vertiv. „Svojom modularnom strukturom i visokom gustoćom snage, pružiće energetski efikasnu i pouzdanu zaštitu napajanja koju korisnici data centara traže kako bi zaštitili tradicionalne i mešovite AI aplikacije.“

Vertiv PowerUPS 9000 najučinkovitiji je UPS sistem kompanije Vertiv u svojoj kategoriji proizvoda, s 32% manjim fizičkim otiskom u odnosu na prethodne generacije. Kompatibilan je s Vertiv™ EnergyCore, litijumskom baterijskom jedinicom, kao i s drugim baterijskim tehnologijama, uključujući VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) i nikal-cink baterije.

Sistem ima odvojene kontrole i dvostruke hot-swappable komunikacijske i kontrolne ploče koje omogućavaju svakom modulu da radi nezavisno. U slučaju kvara, zahvaćeni modul može da se izoluje, čime se štite ostali moduli i omogućava nastavak rada. Statički bypass prekidač za neprekidan rad optimizuje bypass liniju, a sistem omogućava potpuno funkcionalno održavanje i zamenu komponenti bez prekida rada.

Vertiv™ PowerUPS 9000 može se nadograditi Vertiv™ Next Predict, preventivnom strategijom održavanja s naprednim praćenjem, analitikom rada sistema i uvidima temeljenim na podacima za optimizaciju rada. Korišćenjem algoritama veštačke inteligencije i mašinskog učenja za praćenje stvarnog stanja opreme i merenje njene ispravnosti, Vertiv nudi sveobuhvatno rešenje za optimalnu izvedbu i dugovečnost opreme.

U svojim laboratorijima za testiranje, inženjeri kompanije Vertiv podvrgnuli su Vertiv PowerUPS 9000 sistem opsežnim inženjerskim validacijskim testovima (EVT) i testovima provere dizajna (DVT) u širokom spektru operativnih uslova kako bi potvrdili njegove performanse i pouzdanost u stvarnim scenarijima. Sistem je takođe prošao dodatne testove okruženja, performansi i

ekstremnih slučajeva – uključujući zaštitu od krhotina, strukturne testove seizmičke otpornosti i izdržljivosti te testove prenapona i otklona napona – koji su simulirali ekstremne uslove s kojima se sistem može susresti.

Više informacija o Vertiv PowerUPS 9000 i celom portfoliju rešenja za napajanje data centara dostupno je na Vertiv.com.

