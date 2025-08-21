Vertiv predstavlja Vertiv™ OneCore rešenje

Vertiv globalni lider u području kritične infrastrukture, najavio je globalnu dostupnost Vertiv™ OneCore, skalabilnog, fabrički sastavljenog rešenja koje integriše proverene tehnologije kompanije Vertiv za napajanje, hlađenje i IT infrastrukturu u jedinstven, fabrički sastavljeni sistem. Dizajnirano kako bi ubrzalo implementaciju data centara visoke gustoće, Vertiv OneCore pojednostavljuje realizaciju projekata smanjenjem složenosti na lokaciji i skraćivanjem vremenskih rokova. Rešenje je sada dostupno globalno za različite primene, uključujući poslovne, kolokacijske, suverene i neocloud okruženja.

Vertiv OneCore omogućava objedinjeni pristup od temelja do gotovog objekta, po modelu „ključ u ruke“, koji pojednostavljuje čitav proces, od dizajna do instalacije i puštanja u rad, uz jedinstvenu tačku odgovornosti. Fleksibilni građevinski dizajn temelji se na proverenim, unapred sastavljenim komponentama, uključujući whitespace fit-outkao što je Vertiv™ SmartRun, smešten unutar čelične konstrukcije koju isporučuje Vertiv. Ovaj dizajn pojednostavljuje logistiku, smanjuje potrebu za radnom snagom na lokaciji i složenost izvedbe te osigurava dosledan kvalitet, kontrolu troškova i poštovanje planiranih rokova. Sistem Vertiv™ Unify omogućava integrisanu vidljivost sistema i centralizovano upravljanje.

„Vertiv OneCore je naš odgovor na potrebu smanjenja složenosti te ubrzavanje izgradnje data centara visokog kapaciteta u velikom obimu“, izjavio je Viktor Petik, viši potpredsednik za infrastrukturna rešenja u kompaniji Vertiv. „Svesni smo da izazov nije samo odgovoriti na današnje potrebe, već izgraditi prilagodljivu osnovu za budućnost. Ovo rešenje smanjuje složenost projekata standardizovanjem ključnih komponenti, a istovremeno zadržava fleksibilnost za skaliranje i daljnji razvoj, jednostavno proširenje i integraciju novih tehnologija kako se poslovni i IT zahtevi razvijaju.“

Vertiv OneCore je idealan za data centre s mešovitim opterećenjima ili ekstremno visokim gustoćama u IT ormarima. Njegov modularni električni i mehanički dizajn omogućava paralelnu proizvodnju, čime se skraćuju vremenski rokovi i smanjuju troškovi. Ovaj pristup je vrlo fleksibilan i ne ograničava se fiksnim dimenzijama, omogućavajući prilagođene konfiguracije koje maksimalizuju iskoristivi whitespace te poboljšavaju protok vazduha za kontrolu spoljašnjih uslova.

Ključne značajke uključuju:

Skalabilni kapacitet napajanja : podržava od 5 do 50 MW unutar jednog bloka, kako bi zadovoljio rastuće energetske zahteve AI i implementacije visoke gustoće.

: podržava od 5 do 50 MW unutar jednog bloka, kako bi zadovoljio rastuće energetske zahteve AI i implementacije visoke gustoće. Fleksibilnost visoke gustoće IT ormara : moguće je konfigurisati između 96 i 944 ormara, s podrškom za niske do ekstremne gustoće te dizajnom prilagođenim IT zahtevima.

: moguće je konfigurisati između 96 i 944 ormara, s podrškom za niske do ekstremne gustoće te dizajnom prilagođenim IT zahtevima. Integrisani sistem hlađenja i napajanja : isporučuje energetski učinkovitu i prostorno optimizovanu infrastrukturu za hlađenje i napajanje, koristeći proverene tehnologije kompanije Vertiv, uključujući širok raspon rešenja hlađenjem pomoću tečnosti, napredne sisteme za odvođenje toplote te skalabilne UPS sisteme i upravljanja energijom.

: isporučuje energetski učinkovitu i prostorno optimizovanu infrastrukturu za hlađenje i napajanje, koristeći proverene tehnologije kompanije Vertiv, uključujući širok raspon rešenja hlađenjem pomoću tečnosti, napredne sisteme za odvođenje toplote te skalabilne UPS sisteme i upravljanja energijom. Održavanje bez prekida : elektroenergetski i termalni sistemi dizajnirani su za dostupnost i otpornost sistema tokom održavanja ili nadogradnje.

: elektroenergetski i termalni sistemi dizajnirani su za dostupnost i otpornost sistema tokom održavanja ili nadogradnje. Optimizovane radne i spoljašnje učinkovitosti : sistem radi u temperaturnom rasponu od -20°C do 55°C, omogućavajući pouzdane performanse u različitim klimatskim uslovima širom sveta.

: sistem radi u temperaturnom rasponu od -20°C do 55°C, omogućavajući pouzdane performanse u različitim klimatskim uslovima širom sveta. Napredna redundantnost: uključuje opcije redundantnih konfiguracija za primarne i sekundarne mreže rashladne tečnosti, kao i opcije za distribuiranu električnu redundantnost.

uključuje opcije redundantnih konfiguracija za primarne i sekundarne mreže rashladne tečnosti, kao i opcije za distribuiranu električnu redundantnost. Široka kompatibilnost naponskih nivoa : kompatibilan sa srednjenaponskim sistemima od 11–35 kV i trofaznim AC naponom od 400–480 V, u skladu s različitim regionalnim standardima.

: kompatibilan sa srednjenaponskim sistemima od 11–35 kV i trofaznim AC naponom od 400–480 V, u skladu s različitim regionalnim standardima. Sveobuhvatna usluga i podrška nakon implementacije: Uz potporu globalne servisne organizacije kompanije Vertiv, korisnici dobijaju pristup puštanju u rad pod vodstvom stručnjaka, programima proaktivnog održavanja i mogućnostima brzog odgovora kako bi podržali dugoročne performanse, dostupnost i operativnu učinkovitost tokom celog životnog ciklusa data centra.

Vertiv™ OneCore besprekorno integriše opsežan portfolio rešenja za napajanje, hlađenje i upravljanje kompanije Vertiv, uključujući Vertiv™ Trinergy™ UPS sisteme, rasklopne uređaje, sabirnice, Vertiv™ CoolChip CDU i perimetarsko hlađenje, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler i Vertiv™ Unify sistem upravljanja.

Vertiv™ OneCore rešenje takođe može podržati strategije održivosti korisnika kroz povećanu učinkovitost, smanjene zahteve za napajanjem i fleksibilan dizajn koji se može prilagoditi tehnološkim standardima koji se razvijaju.

Kako biste saznali više o Vertiv OneCore, posetite Vertiv.com ili pogledajte videozapis o proizvodu.