Vertiv predviđa trend intenzivnog fokusa na omogućavanje upravljanja energijom uz pomoć AI-a

Intenzivna, hitna potražnja za mogućnostima veštačke inteligencije (AI) – i dvobojni pritisak da se smanji potrošnja energije, troškovi i emisije gasova staklene bašte – nadvili industriju data centara koja se kreće prema 2024. godini. Proliferacija AI (kako je Vertiv predvideo pre dve godine), zajedno s infrastrukturom i izazovima održivosti inherentnim računarstvu koje podržava AI, mogu se osetiti u celoj industriji i kroz prognozu trendova data centara za 2024. od kompanije Vertiv, globalnog dobavljača kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja.

„AI i njegov nizvodni uticaj na gustoće data centara i zahteve za napajanjem postale su dominantne priče u našoj industriji. Pronalaženje načina da se korisnicima pomogne da podrže potražnju za veštačkom inteligencijom i smanje potrošnju energije i emisije gasova staklene bašte značajan je izazov koji zahteva novu saradnju između data centara, proizvođača čipova i servera te pružaoca infrastrukture“, rekao je Giordano (Gio) Albertazzi, izvršni direktor kompanije Vertiv.

Ovo su trendovi za koje stručnjaci kompanije Vertiv očekuju da će biti dominantni u ekosistemu data centara za 2024. godinu:

Veštačka inteligencija (AI) postavlja uslove za gradnju novih data centara i nadogradnje postojećih: Sve veća potražanja za veštačkom inteligencijom u svim aplikacijama stavlja pritisak na organizacije da uvedu značajne promene u svoje poslovanje. Nasleđeni postojeći data centri su slabo opremljeni za pružanje podrške u širokoj implementaciji računarstva visoke gustoće koje je potrebno za veštačku inteligenciju pri čemu mnogima nedostaje potrebna infrastruktura za hlađenje tečnošću. U nadolazećoj godini, sve će više organizacija shvatiti kako su polovične mere nedovoljne i umesto toga odlučiti se za izgradnju novih data centara – sve više uključujući prefabrikovana modularna rešenja koja skraćuju rokove puštanja u pogon ili velike nadogradnje koje iz temelja menjaju njihovu infrastrukturu napajanja i hlađenja. Takve značajne promene predstavljaju prilike za implementaciju ekološki prihvatljivijih tehnologija u praksi, uključujući hlađenje tečnošću za AI servere, koje se primenjuju u skladu s toplinskim upravljanjem hlađenim vazduhom kako bi se podržao celi prostor data centra.

Širenje potrage za alternativnim rešenjima za pohranu energije: Nove tehnologije i pristupi za pohranu energije pokazali su sposobnost inteligentne integracije s mrežom i postizanjem hitnog cilja – smanjenje vremena za pokretanja generatora. Baterijski sistemi za pohranu energije (BESS) podržavaju zahteve za produbljenim radnim vremenom, prebacujući opterećenje prema potrebi i na duže trajanje i mogu se neprimetno integrisati s alternativnim izvorima energije, kao što su solarne ili gorive ćelije. To minimalizuje korišćenje generatora i smanjuje njihov uticaj na okolinu. Instalacije BESS-a biće češće u 2024. godini, a s vremenom će se razvijati kako bi odgovarale „bring your own power“ (BYOP) modelima i isporučivale kapacitet, pouzdanost i isplativost. Sve što je potrebno za pružanje podrške potražnji koja je predvođena tehnologijom veštačke inteligencije (AI).

Enterprise daje prednost fleksibilnosti: Dok pružaoci cloud i kolokacijskih usluga intenzivno traže nove mogućnosti implementacije kako bi zadovoljili potražnju, organizacije s enterprise data centrima verovatno će diversifikovati ulaganja i strategije implementacije. Veštačka inteligencija (AI) je ovde ključan činioc jer organizacije ulažu velike napore u to kako najbolje omogućiti i primeniti tehnologiju, a da i dalje ispunjavaju ciljeve održivosti. Organizacije bi tako mogle početi tražiti lokalne kapacitete za podršku veštačkoj inteligenciji, a implementacija edge aplikacija mogla bi biti pod snažnim uticajem veštačke inteligencije (AI). Isto tako, može se očekivati kako će mnoge organizacije prioritizovati inkrementalna ulaganja – uveliko se oslanjajući na prefabrikovana modularna rešenja – te servis i održavanje kako bi produžio vek trajanja postojeće opreme. Takve usluge mogu ponuditi značajne prednosti, optimizirajući rad kako bi oslobodili kapacitet u maksimalno iskorišćenom računarskom prostoru i povećanje energetske učinkovitosti u procesu. Isto tako, organizacije mogu smanjiti emisiju ugljenika Scope 3 produžavanjem životnog ciklusa postojećih servera umesto da ih zamene i odbace.

Put do clouda suočava se sa sigurnosnim preprekama: Gartner predviđa da će se globalna potrošnja na javne usluge u cloudu povećati za 20,4% u 2024. godini, a masovna migracija na cloud ne pokazuje znakove njenog smanjivanja. To vrši pritisak na pružaoce cloud usluga da brzo povećaju kapacitet kako bi podržali potražnju za veštačkom inteligencijom (AI) i računarstvom visokih performansi, a oni će se nastaviti okretati kolokacijskim partnerima širom sveta kako bi omogućili to proširenje. Za cloud korisnike, koji premeštaju sve više podataka izvan lokacije, sigurnost je najvažnija, a prema Gartneru, 80% CIO planira u 2024. godini povećati potrošnju na kibernetičku/informacijsku sigurnost. Različiti nacionalni i regionalni zakoni o sigurnosti podataka mogu stvoriti složene sigurnosne izazove, dok se napori za standardizaciju nastavljaju.

