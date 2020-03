Vertiv priprema TIER-Ready modularne data centre

Vertiv, svetski lider i vodeći dobavljač IT i infrastrukturnih rešenja, najavio je plasiranje modularnih (PFM) data centara. Ovi napredni centri nagrađeni su TIER-Ready oznakom koja osigurava neprekidan protok podataka te robusnost pri radu.

TIER-Ready kao garancija kvaliteta

Upotreba Vertiv TIER-Ready PFM modela osigurava korisnicima da njihova infrastruktura dobije željeni TIER Certification of Constructed Facility (TCCF) s lakoćom i u kratkom vremenu. Vertiv PFM rešenja koja imaju TIER-Ready oznaku dostupnu u Evropi, Bliskom Istoku i Africi (EMEA), s ciljem da se program proširi globalno kroz 2020. godinu. Spomenuto partnerstvo je strateški sporazum prema kojem Uptime Institute tokom postupka inženjerskog razvoja pregledava određene modele Vertiv PFM dizajna, kako bi se osiguralo da ta rešenja zadovoljavaju stroge zahteve globalno priznatog TIER Standard of Topology.

Vertiv PFM proizvodi koji nose oznaku TIER Ready direktno podržavaju dostupnost usluge i rastuće potrebe kupaca, koji su se odlučili na stratešku implementaciju TIER sertifikovane digitalne infrastrukture. Kao deo partnerskog sporazuma, Vertiv je završio TIER-Ready III pregled projekta Uptime Institute-a za svoju SmartMod PFM infrastrukturu za do deset rekova i 85 kW IT opterećenja. Postrojenja koja pokreću SmartMod rešenja pripremljena za TIER moći će u kratkom roku i s lakoćom da dobiju Uptime Institute TCCF.

PFM pristup je brz i efikasan način na koji novi prostor data centra može da bude pušten u pogon sa znatno smanjenim brojem potrebnih sati instalacije na licu mesta. Implementacija koristeći PFM pristup sve je češća, posebno u zemljama s ekonomijom u razvoju. Na ovaj način se može brzo izgraditi novo postrojenje, uključujući i na edge-u, eliminišući prepreke koje predstavlja tradicionalni proces izgradnje, te uz unapređeni sistem integracije, testiranja i puštanja u rad.

Tržište PFM data centara beleži dvocifreni rast

Prema analizi tržišta koju je sproveo 451 Research, tržište PFM data centara beleži će rast u idućih pet godina prema složenoj godišnjoj stopi rasta od 14,4% kroz 2021. godinu, u kojoj će dosegnuti 4,4 miljardi dolara.

„Sporazum s Uptime Institute-om osigurava učinovitost postrojenja koja koriste Vertiv PFM data centre koji imaju Uptime Institute TIER-Ready oznaku te sposobnost brzog puštanja u rad, kao i robusnost na sigurnosne rizike. Vertiv i partneri sada mogu da pruže podršku klijentima kako bi izgradili potpuno nova, pouzdana i dostupna postrojenja koristeći Uptime Institute TIER-Ready III SmartMod system. Jednom kada se instaliraju, ova rešenja mogu brzo i jednostavno da dobiju TIER Certification of Constructed Facility.“, rekao je Viktor Petik, potpredsednik integriranih modularnih rešenja, Vertiv.

Uptime Institute TIER Standard of Topology je industrijski „de facto“ standard za pouzdanost i robusnost data centara koji osigurava klijentima da će TIER sertifikovani data centri funkcionisati na određen i predvidljiv način, uprkos mogućim raznim nepogodnim radnim uslovima, uključujući potpuni nestanak struje. Uptime Institute predstavio je svoj TIER-Ready program pregleda dizajna kako bi omogućio dobavljačima PFM-a da pruže rešenja koja mogu postići isti nivo pouzdanosti i robusnost, koju poseduje hiljade TIER sertifikovanih data centara širom sveta. TIER-Ready program pojednostavljuje proces dobijanja TCCF smanjujući vreme pregleda koje obavljaju inženjeri koje se inače mora sprovesti individualno za svaku instalaciju data centra. Kao TIER-Ready PFM rešenje, Vertiv SmartMod 85kW omogućava uštedu vremena i smanjenje troškova pregleda instalacije što se prenosi i na korisnike.

„Zadovoljni smo činjenicom da Vertiv, radeći s Uptime Institute-om, zauzima vodeći pristup na modularnom tržištu kako bi isporučio TIER-Ready proizvode. Ono što diferencira ova rešenja na PFM tržištu je dokazana sposobnost da udovolje zahtevima otpornosti koji se mogu meriti s onima u većim data centrima, ali u modularnom formatu. Vertiv SmartMod rešenja koja imaju TIER-Ready oznaku mogu da operišu na istom nivou TIER otpornosti kao i veća postrojenja, ali u manjem formatu. Ovo je ključno pri izgradnji distribuirane digitalne infrastrukture.“, rekao je Chris Brown, izvršni tehnički direktor Uptime Institute-a.

Vertiv SmartMod infrastruktura je u potpunosti samostalan, prilagodljiv i ready-to-order PFM set proizvoda koji omogućavaju novim data centrima da budu pušteni u rad u kratkom periodu. Ovakav „plug and play“ pristup skraćuje vreme potrebno za izgradnju i puštanje u rad s nekoliko nedelja ili meseci na samo nekoliko dana, ali i smanjuje potencijalne probleme vezane uz kvalitet, s obzirom na to da su sve komponente prethodno integrisane i testirane. Uz to, prethodno integrisani dizajn znači da SmartMod kupcima takođe pruža veću sigurnost troškova smanjujući verojatnost dodatnih izmena na licu mesta.

