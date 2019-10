Vertiv proglašen globalnim liderom na tržištu IT uređaja za daljinsko upravljanje

Kompanija za istraživanje tržišta IHS Markit u svojem je poslednjem izveštaju pod imenom KVM Switches and Serial Consoles Report 2019 proglasila kompaniju Vertiv najboljim dobavljačem na tržištu IT uređaja za daljinsko upravljanje prema prihodima. Tržište KVM (keyboard, video, mouse) svičeva i serijske konzole ukupno je u 2018. godini vredelo 723,5 miliona dolara, a očekuje se da će tokom 2019. porasti za više od 5 posto.

Izveštaj IHS Markita prikazuje potrošnju u IT industriji, koja je u 2018. godini globalno porasla za više od 6 posto, s izgledom pozitivnog rasta od 2019. do 2022. godine, što je ključni pokretač IT uređaja za daljinsko upravljanje. Uz ukupan rast informatičke potrošnje, drugi ključni faktor je digitalna transformacija koja, prema IHS Markitu, nastavlja sa širenjem kapaciteta data centra od centraliziranih data centara prema rubu mreže, bliže krajnjim korisnicima. Važan pokretač biće i rast na tržištima u razvoju, na kojima je usvajanje KVM-a i dalje relativno malo.

Vertiv sarađuje s uspostavljenom i rastućom mrežom partnera kako bi svojim korisnicima pružio široku paletu proizvoda, uključujući Avocent uređaje za daljinsko upravljanje. Izveštaj IHS Markita otkriva porast daljinskog upravljanja informatičkim tehnologijama vezanim uz rubne implementacije, posebno na području industrijskih računara. Industrijski računari su robusni sistemi koji su stvoreni za grube primene.

Početkom ove godine, Vertiv je najavio svoj napredni Vertiv Partner Programa (VPP), koji uključuje tri ključne stavke: novi podsticajni plan, obnovljeni partnerski portal i obogaćeni portfelj, kako bi pokazao svoju opredijeljenost prema kanalima prodaje i distributera širom EMEA-e. VPP je dio šire strategije, kako bi kompanija omogućila svojoj rastućoj mreži partnera da ostane ispred zahteva kupaca kada su u pitanju edge computing, digitalizacija i drugi trendovi data centra i šireg IT okruženja.

Vertiv portfelj uređaja za nadzor i upravljanje uključuje Avocent HMX 6000 KVM sisteme visokih performansi koji se mogu koristiti za industrijske računarske aplikacije, te Avocent MergePoint Unity Digital KVM uređaje dizajnirane za aplikacije data centra.