Vertiv proširuje portfolio UPS sistema

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja objavio je dostupnost jednofaznog neprekidnog sistema napajanja (UPS) s litijum-jonskim modelom baterije, proširujući svoj portfolio linijski-interaktivnih UPS sistema. S kapacitetom u rasponu od 1500-3000VA u tower i rack-mount konvertibilnom dizajnu, visokoučinkovita jednofazna Vertiv™ Edge Lithium-Ion UPS linija sistema sada je dostupna širom Evrope, Bliskog istoka i Afrike (EMEA).

Zahvaljujući njihovim niskim zahtevima održavanja, litijum-jonske baterije (poznate pod nazivom Li-ion ili LIB) prirodno su rešenje za implementaciju na rubu mreže gde je IT podrška ograničena. Poređenja radi s olovnim baterijama s regulacijom ventila (VRLA), litijum-jonske baterije imaju do tri puta duži vek trajanja, što poboljšava rezultate ukupnog troška vlasništva (TCO). Nadalje, litijum-jonske baterije deluju s većom učinkovitošću na višim temperaturama, manje su, lakše te isporučuju duže vreme rada od VRLA baterija koje se koriste za UPS sisteme u takvim kapacitetima. Litijum-jonska UPS linija Vertiv Edge Lithium-Ion pruža do 10 minuta rezervne baterije pri punom opterećenju, za razliku od približno 4-5 minuta za standardni UPS s VRLA baterijama.

“Kako se digitalizacija povećava, brojne aplikacije se pomeraju prema rubu mreže zahtevaju pouzdanu zaštitu napajanja. UPS sistem s litijum-jonskim baterijama nude prednosti u troškovima i radu, a takođe smanjuju potrebu za održavanjem na licu mesta. Na kraju to znači veću stabilnost i uštedu za kritične edge lokacije te širi izbor mogućnosti za naše kupce”, izjavio je Karsten Winther, potpredsednik prodaje za Vertiv u EMEA regiji.

Vertiv Edge Lithium-Ion UPS idealan je za edge lokacije te za zdravstvene, bankovne, obrazovne, maloprodajne i državne aplikacije. Dolazi sa standardnom petogodišnjom garancijom za bateriju i elektroniku. Sistem se, prema potrebi, može integrirati s Vertiv™ VR Rack za postizanje standardizovanog rešenja IT infrastrukture koje se može lako primeniti na različitim edge lokacijama.

Vertiv™ Edge Lithium-Ion UPS serija donosi podršku Vertiv™ Power Insight softvera koji je dostupan za besplatno preuzimanje putem Vertiv web stranice. Vertiv Power Insight dopušta korisnicima lakše nadziranje i upravljanje do 100 jedinica za rack distribuciju energije (rPDU-ove) te UPS sistemima sa zaštitom od isključivanja za pojedinačne i virtualne servere pružajući povećanu vidljivost i bolje upravljanje nad višestrukim edge lokacijama. Nova verzija Vertiva Power Insight softvera pruža VMware vCenter dodatak za upravljanje napajanjem i njegove dostupnosti.

Da bi ste saznali više o korištenju litijum-jonskih baterija s jednofaznim UPS sistemima, preuzmite Vertivov članak The Advantages of Using Lithium-Ion Batteries as A Backup Power Source in Single-Phase UPS Applications for Remote and Edge Data Centres. Za više informacija o Vertiv Edge Lithium-ion i drugim UPS sistemima kompanije Vertiv, posetite Vertiv.com.

