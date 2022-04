Vertiv: Redizajn IP KVM uređaja za vreme neprestanog digitalnog rasta

Monitoring i menadžment na daljinu (Remote monitoring and management – RRM) temelj je rada prema standardima budućnosti. Enterprise data centri, IT i infrastrukturni timovi mogu se pronaći u svim područjima gde nadziru računarske resurse koji pokreću njihovo digitalno poslovanje i hibridnu radnu snagu.

U zdravstvenoj industriji, u bolnicama i klinikama IT timovi nadziru tehnologiju koja daje podršku kritičnim operacijama, poput telemedicinskih sesija za pacijente. U bankarstvu IT timovi upravljaju tehnologijom poput bankomata, koje konstantno unapređuju i ažuriraju kako bi klijentima u bilo koje vreme omogućili pristup novcu. Isto tako, IT timovi u korporacijama mogu nadgledati podružnice, gde tehnologija omogućava pružanje lokalnih usluga dostave prema kompanijama i stanovnicima zajednice.

Uređaji s tastaturom, videom i mišem (keyboard, video and mouse devices – KVM) glavni su zupčanik IT menadžmenta. Omogućavaju jednostavan daljinski pristup uređajima i sistemskim podacima s jedne pristupne tačke, bez kompromitovanja rada ili sigurnosti uređaja. Kao takvi, omogućavaju timovima da fleksibilno upravljaju vrlo obimnom infrastrukturom, bez potrebe za zamenom uređaja. IT timovi mogu koristiti KVM uređaje za pristup i kontrolu nad stotinama i hiljadama servera koji se nalaze u data centrima i na edge lokacijama.

Kada tradicionalni KVM ne ispunjava zahteve za IT menadžment na daljinu

Timovi se susreću i s potrebama koje tradicionalni KVM uređaji ne mogu da zadovolje na kvalitetan način. Upravo zato im je potreban uređaj koji je fleksibilniji i isplativiji za podršku rastućim potrebama IT menadžmenta. Zato Vertiv s ponosom predstavlja Vertiv™ Avocent® ADX IPIQ KVM uređaj. Dizajnirani za rad s Vertiv™ Avocent® ekosistemom, Avocent IPIQ KVM uređaji pružaju siguran daljinski pristup i mogućnosti upravljanja, poboljšanu kompresiju i end-to-end enkripciju celokupnog saobraćaja u sesiji.

Evo kako Avocent IQIP KVM uređaji sve mogu da podrže poslovne timove dok nastoje efikasno da obavljaju zadatke IT menadžmenta:

Upravljanje s više opreme na višestrukim lokacijama: osim upravljanja jezgrom sistema, radni timovi IT odeljenja i data centara moraju upravljati edge lokacijama koje se često ne nalaze u blizini. Međutim, ove edge lokacije mogu se koristiti za kritične operacije, poput isporuke streaming medija, što omogućava naprednu upotrebu u industriji, kao što su proširena i virtuelna stvarnost ili izvođenje analize podataka. Kao rezultat toga, osigurava se visoka dostupnost koja je ključna.

Za više informacija o proizvodima posetite Vertiv.com ili kontaktirajte croatia.hello@Vertiv.com.

