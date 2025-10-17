Vertiv sarađuje s kompanijom NVIDIA

Vertiv, globalni lider u kritičnoj digitalnoj infrastrukturi, najavio je značajan korak u saradnji s kompanijom NVIDIA u cilju ubrzanja razvoja nove generacije fabrika veštačke inteligencije, detaljno opisujući svoju zrelost dizajna za 800 VDC arhitekture napajanja. Nadovezujući se na svoje strateško usklađivanje najavljeno u maju 2025., Vertiv je značajno unapredio dizajne svojih platformi kako bi ubrzao svoju strategiju jedinice računarske snage, prelazeći iz faze koncepta u fazu tehničke spremnosti. Portfolio rešenja za napajanje na 800 VDC planiran je za predstavljanje u drugoj polovini 2026., kako bi podržao uvođenje NVIDIA Rubin Ultra platformi tokom 2027. godine.

Od predanosti do realizacije

Industrija data centara nalazi se na ključnoj prekretnici: tradicionalna 54 VDC distribucija unutar IT ormara dizajnirani za IT ormare s opterećenjem u kilovatnom rasponu, ne može zadovoljiti megavatne zahteve ubrzanog računarstva. Kako bi rešili taj izazov, Vertiv i NVIDIA sarađuju na skalabilnim Vertiv™ 800 VDC sistemski integrisanim s čuvanjem energije, stvarajući temelj za fabrike veštačke inteligencije optimizovane za velika, sinhronizovana AI i HPC radna opterećenja. Vertiv dovršava svoje specifikacije komponenti za sveobuhvatan dizajn platforme koji uključuje centralizovane ispravljače, visokoučinkovite jednosmerne sabirnice i DC-DC pretvarače na niovu ormara dizajnirane za podršku megavatnim energetskim zahtevima budućih NVIDIA računarskih sistema.

„Veća radna opterećenja veštačke inteligencije preoblikuju svaki aspekt dizajna data centara“, izjavio je Scott Armul, izvršni potpredsednik globalnog portfolija i poslovnih jedinica u Vertivu. „Naša stručnost na nivou sistema, koja obuhvata i AC i DC arhitekture napajanja data centara, daje nam jedinstvenu poziciju da odgovorimo na dosad nezabeležene energetske zahteve radnih opterećenja temeljenih na veštačkoj inteligenciji.“ Razvojem naših dizajna platforme Vertiv 800 VDC, svoje veliko iskustvo. Koristimo za stvaranje rešenja nove generacije koja će podržati velike gustoće računarske snage potrebne za pogone veštačke inteligencije.“ „Napajanje fabrika veštačke inteligencije nove generacije u megavatnom rasponu zahteva temeljnu promenu u arhitekturama napajanja“, izjavio je Dion Harris, viši direktor HPC, Cloud i AI infrastrukturu u NVIDIA-i. „NVIDIA i Vertiv blisko sarađuju na razvoju skalabilnih i energetski učinkovitih temelja napajanja potrebnih za potpuno iskorišćavanje potencijala infrastrukture veštačke inteligencije nove generacije.“

Sledeće poglavlje za napajanje od 800 VDC

Kao pouzdan lider u području data centara, Vertiv gradi svoj portfolio napajanja od 800 VDC na temelju decenijskog iskustva i tehnologija razvijenih u DC arhitekturama za telekomunikacijske i industrijske primene. Vertiv aktivno učestvuje u ranim fazama dizajna nekoliko velikih projekata fabrika veštačke inteligencije, gde njegova referentna 800 VDC arhitektura čini osnovu dizajna koji se prilagođava stvarnim zahtevima kapaciteta u razmerama gigavata.

Spremnost platforme, zrelost usluge

Ova spremnost na nivou platforme proširuje se i na globalni servisni model kompanije Vertiv. Sigurno servisno održavanje složenih 800 VDC okruženja ključni je preduslov za implementaciju pogona veštačke inteligencije i važna konkurentska prednost Vertiva. Dokazana servisna sposobnost kompanije za AC i DC sisteme, potkrepljena mrežom s više od 4.000 terenskih servisnih inženjera, pruža dugoročnu operativnu sigurnost potrebnu za AI implementacije od kritične važnosti.

„Projektujemo holistički, skalabilni sistem u kojem infrastrukturne komponente međusobno sarađuju kao jedan entitet, što pokazuje ulogu Vertiva kao partnera na nivou sistema, prelazeći od vizije do spremnosti i omogućujući infrastrukturu potrebnu za napajanje AI fabrika spremnih za budućnost“, dodao je Armul.

Za više informacija o rešenjima kompanije Vertiv za infrastrukturu veštačke inteligencije posetite Vertiv.com.