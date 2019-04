Vertiv: Tehnologije i data centri u 2019. godini

Niz novih tehnologija i trendova delovaće međusobno, a ukupni učinci i disrupcije biće povećani. Današnji Edge igra kritičnu ulogu u data centru, mrežnom radu i isporuci važnih usluga potrošačima. IT industrija naviknuta je na brze promene i to je samo deo uobičajenog „business as usual“ poslovanja

Uticaj Moor‑ovog zakona na performanse čipova, virtuelizaciju, sveprisutnost mobilnih telekomunikacija i mnogobrojne inovacije svedoče kako gotovo decenijama IT oprema prolazi kroz drastične promene.

Međutim, za data centre može se reći da je tempo promena postepeniji, a usvajanje novih i disruptivnih tehnologija konzervativniji. Postoje naznake da se inovacija u tehnologiji postrojenja ubrzala poslednjih godina i da se taj trend nastavlja. Svake godine stručnjaci kompanije Vertiv analiziraju informacije kako bi razumeli kakav uticaj bi ti trendovi mogli imati u narednoj godini. Ove godine identifikovane tehnologije i trendovi su:

Pojednostavljenje Edge‑a (ivice): pametnija, jednostavnija, samodovoljnija ivica mreže približava se i usklađuje sa širim industrijskim i potrošačkim trendovima, uključujući Internet stvari (IoT) i dolazeću izgradnju 5G mreža kako bi pokrenula snažan computing s niskom latencijom i bliže krajnjem korisniku.

Za mnoge kompanije, Edge je postao najvažniji deo njihovog digitalnog ekosistema. Inteligentni sistemi infrastrukture sa sposobnostima mašinskog učenja, radeći u paru s analitikom baziranom u cloud‑u, fundamentalno menjaju način našeg razmišljanja o edge computing‑u i edge uslugama. Rezultat će biti robusnija, efikasnija ivica mreže s pojačanom vidljivošću i sposobnostima samopopravljanja.

Revolucija radne snage (Workforce Revolution): organizacije će početi da menjaju način na koji zapošljavaju osoblje za data centre, krećući se prema agilnijoj podršci specifičnoj za određeni posao i usmerenoj prema ivici (eng. Edge). Takođe, kompanije će se okrenuti inteligentnim sistemima i mašinskom učenju.

Pametniji, efikasniji UPS sistemi neprekidnog napajanja: nove alternativne baterije predstavljaće mogućnosti za široko usvajanje UPS sistema sposobnih za elegantnije interakcije s mrežom. Konačno, videćemo kako kompanije koriste deo sačuvane energije u svojim UPS sistemima kako bi povećale iskorišćenje rada električne mreže.

Nastavak normalizacije: data centar, čak i u doba modularnog i montažnog dizajna, previše je složen da bi se mogla očekivati potpuna standardizacija opreme. Međutim, postoji interes na dva fronta: standardizacija komponenti opreme i normalizacija u izgradnji data centara. Cilj je smanjiti troškove opreme, skratiti rokove isporuke i implementacije te pojednostaviti servis i održavanje.

Procesori velike snage i napredno hlađenje: potražnja za procesorima velike snage za AI stvoriće potrebu za inovativnim pristupima upravljanju toplotom (eng. Thermal management). Direktno vodeno hlađenje i inovacije u upravljanju toplotom, sve su popularnija alternativa tradicionalnom hlađenju vodom.

Edge computing dovodi do drastičnih promena u načinu na koji se postrojenja dizajniraju, grade i upravljaju – prava promena doći će od interakcije višestrukih tehnologija. Na primer, zahtevi za edge computing će rasti, ali projektovanje jedinica kapaciteta data centara odvijaće se u fabrici od standardizovanih komponenti, a ne na licu mesta.

U nastavku 2019. godine biće zanimljivo posmatrati ne samo kako su tehnologije i trendovi koje smo identifikovali uticali na industriju nego i na njihovu međusobnu interakciju, kako bi preoblikovali industriju data centara za izazove koji predstoje uz moguće nepredviđene događaje.

