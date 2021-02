Vertiv: Trendovi koji će obeležiti digitalnu 2021. godinu

Pandemija je uveliko izmenila privatne i poslovne aspekte naših života. Čitav svet gotovo preko noći „preselio se” online i tako nastavio da funkcioniše i početkom nove godine. Internet poslovanje istaklo je važnost i ključnu ulogu data centara i oslanjanje na njih u svim aspektima života.

Upravo zato se predviđa da će data centri iz ove situacije izaći kao četvrta ključna komponenta, uz već postojeće – vodu, struju i gas. Ali ova nova titula sa sobom donosi i znatno veći nivo odgovornosti i očekivanja. To je samo jedan od budućih trendova na tržištu data centara u 2021. godini koje donose stručnjaci Vertiv-a, globalnog isporučioca kritične digitalne infrastrukture.

Već je neko vreme jasno da se data centri kreću u smeru javnih usluga, a trenutna situacija je dodatno stavila naglasak na potrebu za uspostavljanjem određenog oblika službene zaštite, uobičajene u drugim javnim uslugama. Pri tome, misli se prvenstveno na podršku digitalne ekonomije u njenom najkritičnijem obliku, koji podrazumeva intenzivnije korišćenje telemedicine i zdravstva, porast e-trgovine i globalne telekomunikacije. Ovaj oblik zaštite takođe bi se odnosio i na rad od kuće.

Iako data centri već duže održavaju visoke standarde dostupnosti, pomak ka javnom položaju ogledaće se u očekivanjima dostupnosti mreže i nestajanju razlike između dostupnosti i povezanosti. S obzirom na porast očekivanja dostupnosti, kritične aplikacije postajaće dostupnije velikom delu stanovništva, premeštajući se duboko u ruralna i udaljena područja. To će dodatno zahtevati da data centri održe vezu čak i na spoljnom edge-u svojih mreža. Uz to, mogućnost osiguravanja i zaštite veze na povećanom broju distribuiranih hibridnih mreža, kao i svaka tradicionalna mera koja omogućava neprekidni rad data centra, postaje nužnost, što će ujednačiti dostupnost i povezanost.

Kako se industrija kroz celu proteklu godinu prilagođavala tržišnim uslovima i novim zahtevima i promenama, definisala se nova osnova za digitalnu infrastrukturu. Pomno prateći promene i predviđanja, stručnjaci Vertiv-a identifikovali su ključne trendove u nastajanju za 2021. godinu.

Ubrzavanje procesa digitalizacije

Trenutna pandemija koronavirusa imaće ogroman uticaj na radnu snagu i IT ekosistem, podržavajući novi model rada od kuće. U tom pogledu, stručnjaci Vertiv-a predviđaju nastavak ulaganja u IT infrastrukturu koja podržava ovaj model, što će omogućiti sigurnije, pouzdanije i efikasnije radne mogućnosti na daljinu. Pri tome, upravljanje na daljinu i vidljivost postaće najvažniji za uspeh ovog modela rada od kuće. U svrhu smanjenja potrebe za pozivima za usluge na licu mesta, pojavile su se mogućnosti usluga na daljinu. Stručnjaci veruju da će se ova praksa nastaviti i dugo nakon završetka pandemije. Znatno će se ubrzati svi koraci opreza preduzeti početkom krize, a organizacije će ih tumačiti kao permanentan i nov način poslovanja i rada, a ne kao privremeno prilagođavanje koje je aktivno isključivo za vreme krize.

Takođe, cilj kupaca je da minimizuju potrebu za svojom prisutnošću na licu mesta i da budu u mogućnosti da obavljaju većinu aktivnosti na daljinu. To će dovesti do promene poslova i aktivnosti koje se rade na licu mesta, a u procesu donošenja odluka doći će do jačeg izražaja povezivanje, daljinski nadzor, analiza podataka i, s vremenom, veštačka inteligencija. Kako bi se tržište u potpunosti oporavilo, velika većina organizacija moraće da promeni i vlastite načine razmišljanja i obavljanja određenih poslova, a sve s ciljem daljeg napretka i razvoja.

Omogućavanje funkcionalnosti velikih data centara i za edge lokacije

S obzirom na povećana očekivanja dostupnosti i povezanosti, logično predviđanje je ostvarivanje mogućnosti velikih data centara u malim prostorima i edge. Današnji edge nije IT ormar prošlosti, već je kritičniji i složeniji. On je funkcionalno proširenje data centra. Troškovi i složenost sprečili su primenu najboljih praksi data centara u tim prostorima, ali i to se menja. Stručnjaci Vertiv-a predviđaju kontinuirani fokus na dovođenje mogućnosti hyperscale-a i enterprise level – velikih preduzeća na edge lokacije. To uključuje veću inteligenciju i kontrolu, kao i veći naglasak na dostupnost i upravljanje hlađenjem data centra, kao i veću pažnju na energetsku efikasnost u svim sistemima.

Nivo potražnje za edge računarstvom usko je povezan s nivoom gustine obrade podataka, odnosno velika gustina obrade podataka dovešće do povećane potražnje za edge računarstvom. Povećan broj podataka zahteva i veću posvećenost i nivo sigurnosti, odnosno otporniju edge infrastrukturu. Prema istraživanjima, rast edge-a primetan je globalno, a s vremenom biće primetan i na tržištima u razvoju. Razvoj edge-a takođe je usko povezan s trendovima kao što su 5G i održivost okoline, a integracija edge mesta s energetskim mrežama može podržati prelaz ka obnovljivim izvorima energije.

Energetska efikasnost 5G-a

Tema 5G-a već nekoliko godina jedna je od najaktuelnijih na IT tržištu. U ranijoj fazi planiranja i pokretanja 5G-a, rasprave su bile pretežno usredsređene na krajnje blagodeti same tehnologije – povećanje širine opsega i smanjenje kašnjenja, kao i razvoj aplikacija koje će to omogućiti. U 2021. godini, budući da brojne zemlje počinju da uvode 5G, a rani korisnici počinju da koriste širinu i opseg, stručnjaci predviđaju da će se rasprave oko 5G više fokusirati na potrošnju i energetsku efikasnost. Tema rasprava vezanih za 5G ove godine prvenstveno će biti značajno povećanje potrošnje energije koju donosi 5G, te strategije za efikasnije i delotvornije korišćenje.

Zgušnjavanje mreže potrebno za potpuno ostvarivanje obećanja o 5G, neizbežno dodaje povećanu potrebu za energijom te se procenjuje se da je ona čak tri i po puta veća od energije potrebne u slučaju 4G mreže. Upravo zato, fokus u 2021. godini biće na upravljanju tim značajnim povećanjem potrošnje energije istraživanjem efikasnijih proizvoda i praksi.

Održivost kao prioritet

Iako je održivost aktuelna tema već duži niz godina, kako se globalno tržište širi, intenzivira se i pitanje održivosti poslovanja u svim segmentima. Ubrzanim širenjem tržišta data centara, posebno u hyperscale prostoru, pružaoci usluga u cloud-u i čuvanje podataka suočavaju se s povećanom kontrolom zbog potrošnje energije i vode.

Intenziviranje razgovora o klimatskim promenama na globalnom nivou dodatno će staviti fokus na industriju data centara, koja čini približno jedan odsto globalne potrošnje energije. U ovoj godini se očekuje talas inovacija koje će biti usmerene ka energetskoj efikasnosti u celom sistemu data centara. Prednosti za operatere data centara su jasne, počevši od smanjenja troškova, poštovanja postojećih i predviđenih zakona i reputacije koja dolazi s uspostavljanjem vodeće pozicije u globalnom pokretu za održivost. Tako će se značajnije inovacije na tržištu data centara odvijati posebno na području upravljanja toplotom.

Autor: Igor Grdić, Country Manager for Central Southern Europe

Za više informacija o trendovima u industriji u 2021. godini i portfoliju rešenja kompanije Vertiv za data centre i komunikacione mreže posetite Vertiv.com.

Podelite s prijateljima

Tweet