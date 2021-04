Vertiv u Hrvatskoj otvorio novi proizvodni pogon

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i rešenja za kontinuitet poslovanja, otvorio je novi proizvodni pogon za integrisana modularna rešenja (integrated modular solution – IMS) u naselju Rugvica, u blizini Zagreba, koji će podržati poslovanje u celoj EMEA (Evropa, Bliski Istok, Afrika) regiji, kojoj pripada i Hrvatska. Kompanija Vertiv je u prošloj godini, u IMS poslovanju u EMEA regiji, otvorila gotovo 150 novih radnih mesta, naročito na pozicijama inženjera ili veštih profesionalaca iz regije, što uključuje i pogon u Rugvici. Radi poređenja s pređašnjim, novi proizvodni pogon pruža više unutrašnjeg prostora za 130%, a ujedno proširuje i spoljašnji prostor za 60% s mogućnošću lakog dodatnog povećanja za buduće potrebe. Pogon takođe implementira brojne inovacije u izgradnji PFM centara (prefabricated modular data center – PFM), kao i za klima komore (air handling unit jedinice).

„Danas možemo puno čuti o IT trendovima i razvojnim tehnologijama kao što su 5G, IoT i veštačka inteligencija (AI), ali nedovoljno o fizičkoj infrastrukturi koja stoji iza tih tehnologija. Vidimo trend rasta u implementaciji prefabrikovanih modularnih rešenja (PMF) koja mogu podržati te nove tehnologije, zbog čega kao vodeća kompanija na tržištu u ovom sektoru ulažemo u povećanje kapaciteta inovacija koje će odgovoriti na potrebe naših kupaca i omogućiti im ostanak na vrhu. Novi pogon pruža podršku za planove i uspeh naših EMEA i globalnih kupaca, reflektujući se na našu istrajnost prema ulaganju na tržištima gde delujemo“, izjavio je Giordano Albertazzi, predsednik kompanije Vertiv u Evropi, Bliskom Istoku i Africi (EMEA).

„Investicija od 10 miliona evra u ovaj proizvodni pogon važna je prilika za zapošljavanje u regiji, kao i za razvoj tehnološkog sektora Hrvatske. Takođe, pozicioniraće Vertiv kao jednog od važnih aktera IT industrije u regiji“, izjavio je Igor Grdić, član Uprave Vertiv Croatia.

U 2020. godini, Vertiv je rangiran od strane tehnološke analitičke organizacije Omdia kao jedan od vodećih dobavljača na tržištu PFM data centara s drugim najvećim rastom svetskog udela na tržištu. Istraživanje organizacije potvrdilo je razne benefite poput mogućnosti nadogradnje ili proširenja postojeće infrastrukture, Scale with confidence, koji podstiču značajan rast u primeni PFM rešenja u svetu. Omdia je ovaj rast pripisala faktorima poput skalabilnosti, prednostima offsite proizvodnje i integracije, kao i brzini implementacije.

„Novi proizvodni pogon u Rugvici može se pohvaliti s najnovijim tehnologijama, proizvodnim procesima, alatima i laboratorijima za testiranje. Osmišljen je tako da može pružiti široki spektar prefabrikovanih modularnih rešenja, kablovskih stanica koje pokreću internet spajajući svet pa sve do data centara prema specifičnim zahtevima kupaca. Takođe, ovaj proizvodni pogon dokaz je naše istrajnosti prema inovativnosti i rastu“, istakao je Viktor Petik, potpredsednik za IMS poslovanje kompanije Vertiv u EMEA regiji.

PMF data centri dolaze u različitim oblicima i ciljem namene, uključujući IT specifične dizajne s tzv. all-in-one modulima za IT, infrastrukturom za napajanje i hlađenje koji se najčešće koriste u obrazovnim, industrijskim, zdravstvenim aplikacijama te za daleke i teško pristupačne lokacije. „Plug and play“ pristup ne donosi prednosti samo za uštedu vremena za start-up i puštanje u pogon unutar nekoliko dana umesto nedelju ili meseci, nego i za redukciju problema u kvaliteti jer su komponente već integrirane i testirane na terenu.

