Vertiv: UPS nove generacije

Novi Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS s litijum-jonskom tehnologijom pruža najviši nivo zaštite napajanja vašoj kritičnoj IT opremi.

Kompanija Vertiv predstavila je novi dodatak liniji online UPS sistema neprekidnog napajanja Vertiv™ Liebert® GXT5 Lithium-Ion dvostruke konverzije, za aplikaciju globalnog napona (GV) snage od 5 kVA do 10 kVA (200 V – 240 V; Default 230 V). Ova ekspanzija linije Liebert GXT5 Lithium-Ion do 10 kVA (od 1 kVa do 3 kVA) dodatno zaokružuje Vertiv-ov portfolio UPS sistema i rešenja s litijum-jonskim baterijama za ivicu mreže.

Liebert GXT5 Lithium-Ion modeli dizajnirani su za manje prostore tipične za ivicu mreže (network edge), uz konvertabilni rack/tower dizajn i visinu od 3U (5 kVA do 10 kVA UPS). GXT5 LI GV modeli uključuju integrisani ormar za održavanje, čime se čuva dodatni U-prostor u rack-u. Svi Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS sistemi dolaze s petogodišnjom ograničenom garancijom.

Više energije u malom pakovanju

Veća energetska gustina litijum-jonskih baterija omogućila je kompaniji Vertiv da u manje prostora omogući više vremena rada u poređenju sa standardnim UPS-om koji koristi VRLA baterije, a to vreme rada može se produžiti dodavanjem do osam spoljnih baterijskih kabineta. Poboljšanjem pri višim radnim temperaturama i dužim životnim ciklusom, litijum-jonske baterije u Liebert GXT5 Lithium-Ion smanjuju ukupni vlasnički trošak do 50 odsto u poređenju s VRLA rešenjima. Sem toga, litijum-jonske baterije obično traju osam do 10 godina, za razliku od VRLA baterija koje traju otprilike tri do pet godina, smanjujući ili eliminišući troškove i poteškoće zamene baterija tokom trajanja UPS-a.

Litijum-jonske baterije obično traju osam do deset godina, za razliku od VRLA baterija koje traju otprilike tri do pet godina. Time se smanjuju ili eliminišu troškovi i poteškoće zamene baterija tokom trajanja UPS-a

Liebert® GXT5 Lithium-Ion UPS štiti od najšireg raspona fluktuacija napona i automatski prelazi na baterijsko napajanje kada se detektuje gubitak napajanja. S faktorom snage (PF) od 1,0 i bez vremena prenosa na baterijski rad, možete osigurati zaštitu vaših najvažnijih resursa.

Ključne karakteristike i prednosti:

Najniži ukupni trošak posedovanja (TCO) u poređenju s konkurentskim VRLA i litijum-jonskim UPS-evima.

Visoka gustina snage (10 kVA u 3U prostora u rack -u).

rack Integrisani bypass za održavanje.

bypass Životni vek baterije od 8 do 10 godina: smanjuje teret zamene baterije na edge lokacijama, smanjuje uticaj na okolinu.

Garancija od pet godina.

Do (8) EBC-a za produženo vreme rada.

Do dva puta duže vreme rada u poređenju sa sličnim VRLA modelima.

Modeli GV od 5/6/8/10 kVA imaju globalne sertifikate i biće prodavani globalno.

U skladu su s Energy Star 2.0 normama.

Kompanija Vertiv ovom proširenom ponudom spremno dočekuje očekivani brzi rast litijum-jonskih baterija. Liebert GXT5 Lithium-Ion UPS nudi kompaktnost, svestranost i jednostavnost, predstavljajući efikasno rešenje koje je savršeno prilagođeno udaljenim lokacijama s minimalnom tehničkom podrškom na licu mesta.

Li-Ion budućnost

Prema kompaniji Omdia, očekuje se da će veće učešće litijum-jonskih baterija za UPS u data centrima nastaviti svoj brzi rast i uskoro dominirati tržištem baterija za UPS, dosežući 65 procenata globalnih prihoda do 2030. godine.

Za sve reseller partnere u Srbiji dostupan je Vertiv Partner program u sklopu koga se partnerima omogućava pristup posebnim promotivnim ponudama, partnerskom portalu, konfiguratorima i posebnom programu nagrađivanja nakon svake prodaje.

Za više informacija o Vertiv™ Liebert® GXT5 UPS portfoliju uređaja s litijum-jonskim baterijama ili drugim Vertiv rešenjima za napajanje i hlađenje, posetite Vertiv.com ili kontaktirajte sa ovlašćenim Vertiv distributerima u Srbiji – KIM TEC i Ingram Micro.

