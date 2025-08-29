Vertiv uspešno završio preuzimanje kompanije Great Lakes Data Racks & Cabinets

Vertiv Holdings Co, globalni pružalac kritične digitalne infrastrukture, objavio je uspešan završetak ranije najavljene namere o preuzimanju grupacije poduzeća Great Lakes Data Racks & Cabinets („Great Lakes“), vodećeg proizvođača inovativnih data ormara i integrisanih infrastrukturnih rešenja. Akvizicija u vrednosti od približno 200 miliona američkih dolara proširuje ponudu data ormara i integracijskih rešenja kompanije Vertiv za tzv. white space aplikacije.

„Zadovoljstvo nam je službeno poželeti dobrodošlicu timu Great Lakes u Vertiv i započeti s razvojem novih rešenja za white space okruženja“, izjavio je Gio Albertazzi, glavni izvršni direktor Vertiva. „Great Lakes donosi izuzetne talente i stručnosti koje će unaprediti našu sposobnost isporuke sveobuhvatnih infrastrukturnih rešenja, dodatno osnažujući mogućnosti kompanije Vertiv za prilagođavanja u velikim razmerima i brze konfiguracije za potrebe veštačke inteligencije i računarstva visokog kapaciteta.“

Integracija stručnosti kompanije Great Lakes s postojećim portfolijem Vertiva očekivano će doneti znatne koristi korisnicima putem pojednostavljenog nabavnog procesa infrastrukture, brže implementacije zahvaljujući unapred projektovanim rešenjima, poboljšane operativne efikasnosti kroz fabričku integraciju Vertiv™ rešenja za napajanje i hlađenje veće skalabilnosti za primene veštačke inteligencije i edge računarstva te sveobuhvatne podrške kroz globalnu mrežu servisnih usluga kompanije Vertiv.

Osnovana 1985. godine, sa sedištem u Edinboru, Pennsylvania, SAD, kompanija Great Lakes upravlja proizvodnim i montažnim pogonima u SAD-u i Evropi. Njen portfolio obuhvata standardne i prilagođene ormare, integrisane ormare, seizmičke ormare i napredne opcije pristupa za upravljanje kablovima, za potrebe nadogradnji i novih instalacija. Ova akvizicija dodatno jača ponudu kompanije Vertiv celovitih rešenja za ključnu digitalnu infrastrukturu, povećavajući sposobnost kompanije da pruži najpotpuniji skup proizvoda i usluga za potrebe ključne digitalne infrastrukture u industriji.

Za više informacija o Vertivu i njegovom portfoliju rešenja i usluga posetite Vertiv.com.