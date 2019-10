Vesimpex: Data centar u kontejneru

Sve veći zahtevi i obim podataka čest su uzrok problema u postojećim IT okruženjima, kako po pitanju kapaciteta napajanja i klimatizacije, tako i prostora za smeštaj opreme. Data centri smešteni u kontejneru predstavljaju idealno modularno rešenje koje će na jednostavan način odgovoriti vašim potrebama!

Mnoge kompanije imaju poteškoća prilikom proširenja svojih data centara u okviru postojećeg prostora. Visoke cene zakupa ili nedostatak slobodnih prostorija i limiti postojeće infrastrukture stavljaju IT menadžere pred velike izazove. Kako obezbediti dodatne ili nove kapacitete IT infrastrukture kada nemamo više prostora?

Data centar u kontejneru za spoljašnju montažu predstavlja jedno od mogućih rešenja problema nedovoljnog kapaciteta, bez ugrožavanja zahtevane bezbednosti, pouzdanosti i fleksibilnosti. Još jedna mogućnost primene data centra u kontejneru jeste kao privremena lokacija koja može da premosti period inače neizbežnog prekida IT usluga tokom preseljenja ili renoviranja primarnog data centra. Takođe, ovakvo rešenje može biti i stalna rezervna lokacija (disaster recovery site), koja može biti dovoljno udaljena od primarne jer ne zahteva objekat za tu namenu i može se u kratkom roku instalirati bilo gde. U tom slučaju, kritični i najbitniji IT procesi mogu se održati čak i pri potpunom prekidu rada glavnog data centra.

Dostupnost u kratkom roku, visok nivo bezbednosti i mogućnosti individualnih konfiguracija omogućavaju korisnicima da dobiju ultramoderni data centar prilagođen njihovim potrebama u najkraćem mogućem roku.

Ključ u ruke za sve IT zahteve

Kontejneri za smeštaj opreme mogu biti ISO dimenzija (6 i 12 metara dužine), kao i nestandardnih veličina, po zahtevu. Njihove modularne i skalabilne karakteristike uključuju sisteme za napajanje i klimatizaciju koji mogu imati redundansu na više nivoa (2N, N+1). Spektar rešenja obuhvata više nivoa opremanja i izlaznih snaga, omogućavajući vam da odaberete najprikladnije rešenje prema vašim zahtevima. Standardizacija rešenja unutar ovog opsega proizvoda, ne samo da skraćuje vreme isporuke već i povećava pouzdanost i kvalitet rešenja. Sve komponente u ovakvom data centru su predefinisane i perfektno usklađene.

Kontejnerska rešenja iz Rittal‑a isporučuju se na pripremljenu lokaciju već sastavljena i mogu se odmah pustiti u rad. Spektar rešenja je u opsegu od kontejnera koji u samo jednom kontejneru sadrže kompletnu all‑in‑one fizičku IT infrastrukturu, poput mrežnih i serverskih rekova, UPS napajanja, distribucije napajanja, klimatizacije, monitoringa i protivpožarnog sistema, pa do specijalizovanih kontejnera koji su namenjeni samo jednom sistemu infrastrukture:

■ IT kontejner: spreman za rad, opremljen IT infrastrukturom za smeštaj samo aktivne IT opreme, kao što su serveri i storidži.

■ Kontejner za napajanje: opremljen modularnim UPS sistemima s redundansom za napajanje IT kontejnera ili drugih potrošača, snage čak i do 1 MW.

■ Kontejner za klimatizaciju: spoljašnje jedinice sistema za klimatizaciju smeštene u kontejnerskom ramu, fabrički testirane i spremne za rad, s redundantnim čilerima i integrisanim ili eksternim free cooling‑om.

Povećanje postojećih kapaciteta ili veće instalacije implementiraju se brzo i lako, jednostavnim dodavanjem novih kontejnera, bilo all‑in‑one ili tipskih. Rešenja su testirana u realnim uslovima i isporučuju se zajedno s kompletnom pratećom dokumentacijom.

Neograničene mogućnosti

U slučaju potrebe, može se izgraditi data centar u kontejneru koji ne mora biti tipsko rešenje, već prilagođen vašim specijalnim zahtevima. Ne postoje ograničenja u izgradnji, od malih primarnih data centara, do Edge ili Fog namena, pa sve do velikih modularnih cloud data centara. Oni su kompleksniji od standardizovanog rešenja, jer podrazumevaju intenzivnije planiranje, ali vam možemo pružiti kompletnu pomoć i pri izradi idejnog rešenja i planiranja kontejnerskog data centra. Čak i rešenje prilagođeno vašim zahtevima isporučuje se unapred sastavljeno, testirano i spremno za rad. S maksimalnim toplotnim disipacijama od 30 kW do 200 kW po jednom modulu, dodavanjem neograničenog broja modula može se postići bilo koji potreban kapacitet IT infrastrukture.

Fleksibilnost i efikasnost

S kontejnerskim data centrima ne dobijate samo isporuku potpuno funkcionalnog, standardizovanog i pouzdanog rešenja u kratkom roku već i potpuno prilagođeno rešenje vašim potrebama i to sve u transportnom kontejneru koji se može preseliti u bilo kom trenutku.

Zahvaljujući opciji sistema klimatizacije Rittal direktnog free cooling‑a i upotrebi hladnijeg spoljašnjeg vazduha, postiže se visoka energetska efikasnost, sa uštedama u potrošnji energije i do 40 odsto u poređenju s konvencionalnim sistemima klimatizacije data centara. Dodatne finansijske uštede i u potrošnji energije postižu se fleksibilnim skaliranjem kapaciteta u bilo kom trenutku i upotrebi samo trenutno potrebne IT infrastrukture, to jest nije neophodno ulaganje u veće kapacitete koji se neće odmah koristiti.

Kome je namenjeno rešenje?

Glavne odlike rešenja, kao što su modularnost, skalabilnost, mobilnost, kompaktnost, mogućnost implementacije na bilo kojoj lokaciji, kao i veoma širok spektar namene, omogućavaju upotrebu svim privrednim sektorima s nedovoljnim kapacitetima/prostorom za IT infrastrukturu. Bilo kao dodatak postojećoj IT infrastrukturi ili kao primarni, rezervni, zamenski ili privremeni data centar koji će u bilo kojoj opciji omogućiti stalnu dostupnost i podržati kontinuitet poslovanja.

