Vesimpex: Trendovi razvoja data centara

Šta se nije promenilo? Korona je i dalje tu oko nas, donoseći nove talase zebnje, straha i stradanja. Kao i borba protiv bolesti, život ide dalje. Epidemija deluje na društvo i na posao, a naročito je jak uticaj na dešavanja u IT sferi. O čemu smo razmišljali, razgovarali i pisali u međuvremenu…

EN 50600 – novi, pravi okvir za IT fizičku infrastrukturu

Svi se trudimo da svoje projekte prilagodimo normativnom okviru kako bismo bili sigurni da ćemo postići kvalitet, funkcionalnost i pouzdanost u funkcionisanju infrastrukturnih sistema. Specifikacije koje se baziraju na TIA 942 standardu ili Uptime preporukama daju jasne smernice, ali se mi sve više orijentišemo prema „lokalnom”, evropskom rešenju: standardu EN 50600. Nekoliko projekata koje smo radili ove godine, naročito u konsaltingu i pripremnim fazama implementacije, bazirali smo na ovom standardu. Zašto smo se fokusirali na primenu ovog standarda?

Najpre, zato što je evropski, a mi se trudimo da se makar približimo Evropi i njenim standardima. U drugim oblastima tehnike već se duže vreme primenjuju EN standardi i drugi propisi koje diktira EU.

Odredbe standarda su jasne i precizne, a materija detaljno razrađena. U delu koji se odnosi na realizaciju zahteva standarda postoje jasne smernice na druge standarde koji detaljnije definišu odgovarajuće oblasti. Na primer, konkretno se ukazuje na EN 1047 kao standard koji definiše karakteristike zaštitnih soba za servere, ili EN 60947 i EN 61439 kao standarde za energetsko napajanje. Na taj način, definisan je i u potpunosti normiran put ka ispunjenju zahteva standarda.

Verovatno se IT menadžeri pitaju „Da li (ja) moram da se bavim standardima?” Odgovor bi bio: i da i ne. EN 50600 jasno definiše metodologiju implementacije i podelu uloga, a neophodno je da se za neke segmente realizacije obratite ekspertima koji poznaju pojedine oblasti.

Pitanje „Da li moj (mali) DC treba da bude u skladu sa standardima?” više se ne postavlja. Bez obzira na veličinu data centra i vrstu biznisa u kojoj ste, obezbeđivanje pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti IT infrastrukture ne dozvoljava više improvizacije.

Kako do data centra?

U jednom od izdanja PC Press-a bavili smo se ovim i drugim pitanjima: Ko treba da implementira moj data centar? Kako da se bavim svojim poslom, a ne data centrima? Da li sam ja specijalista za data centar ili za svoj posao?

Na sreću, pomenuti EN 50600 daje odgovore i na ova pitanja. Metodologija implementacije projekata detaljno je razrađena po fazama, uz definisanje uloge svakog učesnika. Određivanje IT strategije, ciljeva i odgovarajuće sistemske specifikacije pripadaju početku implementacije, u kojem najviše doprinosa daju zaposleni u kompaniji. U fazama predloga dizajna i funkcionalnog dizajna veći deo posla se prepušta spoljnim ekspertima, a uloga kompanijskih članova tima je da donose odluke o predlozima koje oni daju. Izrada projektne dokumentacije i izgradnja nakon ugovaranja takođe su najvećim delom posao spoljnih učesnika.

Planiranje, projektovanje i izgradnja data centra predstavljaju posao za iskusne stručnjake, uz kontrolno učešće korisnika. Sistem „sam svoj majstor” ne donosi uštede, naprotiv, u mnogo slučajeva smo se uverili da je ispravljanje grešaka i zabluda skupo i dugotrajno, ponekad i skoro nemoguće.

Ono što je posledica sve bržeg razvoja i novih okolnosti kojima IT mora da se brzo prilagodi jesu sve češći zahtevi tipa: hoćemo gotovo rešenje, hoćemo brzu implementaciju, hoćemo pouzdanost i kvalitet, hoćemo standarde, hoćemo ispunjenje naših specifičnih potreba. Bez obzira na složenost ovakvih zahteva i tehničke teškoće u njihovoj realizaciji, implementacija zapravo teče lakše i sigurnije, jer takva rešenja postoje i uokvirena su standardima. Primer je Rittal Rimatrix, prava DC infrastruktura u paketu.

Trendovi: panta rei!

Pratiti sve što se dešava oko nas i uticaj tih dešavanja na svakodnevni posao i promene u IT oblasti dinamičan je i zahtevan posao. Da li ćete u tome naći samo glavobolju ili mogućnost da budete bolji i brži od drugih, možda i da nešto zaradite?

Energetska efikasnost postaje jedno od ključnih pitanja: potrošnja raste, a energija je sve skuplja. Skorašnji događaji nam nagoveštavaju mogućnost da energije jednostavno neće biti dovoljno.

S druge strane, potrošnja raste ne samo u velikim cloud data centrima (do 60 odsto do 2025), već i u edge data centrima, koji će do 2025. dostići 12 odsto ukupne potrošnje u IT infrastrukturi. Čine se napori da ti trendovi ne ugroze ekonomsku i ekološku stranu eksploatacije IT resursa.

Serverski rek 42U za data centar, to je već postala pesmica koju svi znaju. Ipak, i to se menja: u Chindata DC instalirano je 8.000 rekova visine 52HU. Da li će se u cilju iskorišćenja prostora promeniti standardni proizvodi?

Postavljaju se novi ciljevi kao odgovor na nove krize izazvane pandemijom, ekonomskim potresima i energetskim problemima. Data centri traže više automatizacije i daljinske administracije, a pouzdanost opreme je sve važnija. Primenjuju se gotova, standardizovana rešenja, ali uz visok nivo fleksibilnosti zbog specifičnih zahteva korisnika i prilagodljivosti novim izazovima.

Megaprojekti traže novi način razmišljanja. Open Compute projekat definiše novi hardver koji je efikasan, fleksibilan i skalabilan. OCP uvodi prelazak sa AC na DC napajanje uz povećanje pouzdanosti, smanjenje obima opreme i poboljšanje energetske efikasnosti.

Kako da uštedim u DC?

Ne po svaku cenu, jer se postavljaju dva pitanja: koliko novca trošiti na izgradnju, a koliko na eksploataciju DC? Uobičajen pristup kod nas je da se štedi na implementaciji, a u radu kako bude: zaboravlja se da je najskuplji DC koji ne radi.

Serveri troše onoliko koliko troše. Nešto malo se može postići prelaskom na DC napajanje, ali to nisu ključne uštede. Korišćenje efikasnijih sistema hlađenja je jedna od oblasti u kojima postoje znatne rezerve. Standardni aktivni sistemi hlađenja imaju i do 40 odsto snage u odnosu na korisnu snagu hlađenja. Dakle, na svaki kilovat potrošnje servera morate potrošiti 400 W za pogon uređaja za hlađenje. Može li bolje od toga?

Korišćenje efikasnijih sistema hlađenja je jedan od načina: povećanje temperature rashladnog fluida smanjuje potrošnju i omogućava korišćenje free cooling sistema u dužem vremenu tokom godine. Ako hladite svoje servere vodom temperature 15/20°C, kad god spoljna temperatura padne ispod desetak stepeni, free cooling preuzima hlađenje i kompresori se gase. Rittal već dugo nudi ovakve sisteme s vodenim hlađenjem.

Smanjenje intenziteta hlađenja korišćenjem servera koji imaju više radne temperature takođe pomaže. Serveri neminovno proizvode toplotu dok rade, ali se ona zimi može iskoristiti za grejanje prostora, bazena ili staklenih bašti.

Posebnu vrstu ušteda predstavlja korišćenje obnovljivih izvora, bilo da se koriste solarne elektrane i vetrenjače, bilo da se koriste prirodni resursi koji su na raspolaganju. Lefdal Mine data centar u Norveškoj, zajednički projekat Rittal-a i ESIF fonda, najveći na svetu (120.000 m2), u potpunosti koristi za hlađenje vodu iz obližnjih fjordova i time postiže PUE od 1.1, bez emisije štetnih gasova i potpunu CO 2 neutralnost.

Lefdal Mine je primer kako su iskorišćene prirodne prednosti i raspoloživi resursi bez ugrožavanja okoline, uz minimalne troškove eksploatacije.

Moj DC u tuđoj kući

Pored sve intenzivnije primene cloud tehnologija, kolokacija je sve popularnija. Tržište kolokacije je vredelo oko 50 milijardi dolara u 2020. godini, a očekuje se rast od oko 14 odsto do 2022.

Šta dobija kompanija koja koristi kolokaciju? Zasigurno bolju dnevnu operativnu sigurnost i manje glavobolje oko planiranja i investiranja u IT infrastrukturu.

Kolokacija donosi bolju energetsku efikasnost jer je energetska efikasnost, po pravilu, bolja u većim data centrima u odnosu na male lokalne DC. Dodatno, smanjuje se CO 2 otisak, potrošnja energije i štetne emisije.

Po pravilu, fizička sigurnost je na višem nivou, kao i pouzdanost i raspoloživost tehničke infrastrukture. Redundantni sistemi napajanja i hlađenja su standard, a održavanje je standardno na visokom nivou. U velikim kolokacionim centrima obezbeđenje više telekomunikacionih provajdera je uobičajeno, čime se poboljšavaju raspoloživost i kvalitet konektivnosti.

Rittal i Vesimpex nude rešenja za kolokacionu infrastrukturu koja je rezultat višegodišnjeg razvoja i bogatog iskustva.

Autor: Slobodan Stanković, direktor, Vesimpex

