Veštačka inteligencija duplira prodaju Harli Dejvidsona

Četvrta industrijska revolucija, ili Industrija 4.0, gde napredne digitalne tehnologije, kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje i IoT stupaju u kontakt sa fizičkim svetom i utiču na naš svakodnevni život, kako se odnosimo jedni prema drugima i kako radimo, već ima pristalice među rukovodiocima i kompanijama, koji se pripremaju za promene koje će revolucija stvoriti. Američki proizvođač motocikala, Harli Dejvidson je jedna od kompanija koja je već počela da koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje.

Kada razmislite o efektivnom marketingu Harli Dejvidson za distribuciju, prva stvar koja vam se javlja sigurno nije kako koristite veštačku inteligenciju kako bi duplirali prodaju. Dobro je što je Njujorški distributer Harley, Asaf Jacobi, odlučio da pokuša sa AI, jer je na taj način, uvećao broj potencijalnih kupaca za 2,930% samo u tri perioda. To je izuzetan broj za startap, ali za jedan, već uspostavljeni brend, kao što je kao što je Harli Dejvidson, bilo je izvanredno.

Iako je Jacobi počeo istraživati opcije za povećanje prodaje u njegovom prodajnom reonu van sezone i naišao na neke AI alate za marketing i reklamiranje, imao je sreće da se sretne sa Or Shani, CEO AI firme Algorithm, koji je imao AI marketinšku platformu Albert, koja je ubedila Jacobija da pokuša. Prvi Albertov test bio je vikend promocija pod nazivom “48 motora u 48 sati”. Prodali su 15 motora tog vikenda, skoro udvostručujući ljetnji rekord prodaje od osam motora za jedan vikend.

Albert je koristio poslovnu logiku, indikatore uspešnosti (KPI) dostupne za Harli Dejvidson NYC i predhodne performanse kampanje za identifikaciju nepoznatih potrošača, najbolju raspodelu budžeta preko digitalnih kanala i čak je procenjivao kvalitet izabranih reči ili boja. Albert je obrađivao podatke koji su mu dati, kako bi saznao koji je trend ponašanja potrošača. Nastavio je da optimizuje marketing i dodavao nove performance kako su novi podaci nastavili da pristižu.

Poslednjih nedelja bilo je velike prašine oko carinskog rata SAD – Evropa i odluke Harli Dejvidson-a da preseli svoju proizvodnju izvan SAD. Predsednik Donald Tramp optužio je proizvođača motora da je odustao od SAD i da seli proizvodne pogone kako bi izbegao nove tarife EU na motore proizvedene u Americi. Tramp je na Tvitteru napao čuvenog proizvođača: “Harli Dejvidson nikada ne bi trebalo da bude proizveden u drugoj zemlji. Zaposleni i mušterije su već jako ljuti na njih i ako se presele to će biti početak njihovog kraja – predali su se, odustali! Nestaće im aura i biće oporezovani kao nikad do sada”. Tramp je zaključio da je kompanija već planirala da preseli proizvodne pogone na Tajland i da je sada samo iskoristila to što EU uvodi tarife na robu iz SAD, kao izgovor da poveća proizvodnju u inostranstvu. Delovi motora prave se širom sveta, u Brazilu, Australiji, Indiji, Japanu i Meksiku.

Harli Dejvidson je saopštio da će evropske takse povećati cenu svakog američkog motora koji se prodaje u Evropi za 2.200 dolara. To bi kompaniju ukupno koštalo 45 miliona dolara u ovoj godini I između 90 I 100 miliona dolara godišnje ubuduće. Tramp je upozorio kompaniju da“mora biti svesna toga da neće moći da prodaje motore u SAD bez da plati veliki porez” Tramp je ranije na Tvitteru napisao da je“iznenađen što se baš Harli Dejvidson, od svih kompanija, prvi predaje i seli proizvodnju u inostranstvo zbog tarifa EU”. Osim oporezovanja Harlija, EU je uvela tarife i na druge poznate američke proizvode: Levis farmerke i Kentaki burbon, sve kao odgovor na tarife koje su SAD uvele zemljama EU na izvoz čelika i aluminijuma. Sesilija Malstrom iz EU kaže da je potez Harli Dejvidsona rezultat Trampovih tarifa. “Ne želimo da kažnjavamo, ali ovo je nažalost posledica. Američke kompanije će pritisnuti administraciju koja će se možda onda zapitati da li je to dobro za američku ekonomiju.”

Izvor: Forbes / Glas Amerike

