Veštačka inteligencija ide u Holivud

Filmska publika bi uskoro mogla da dočeka neki blokbaster čiji je scenario sastavila veštačka inteligencija, te u njemu glume roboti, dok su za animaciju i specijalne efekte zaduženi algoritmi mašinskog učenja. Bliska budućnost bi mogla da ode toliko daleko da bi čak i za čitanje pomenutog scenarija bili zaduženi sistemi veštačke inteligencije, koji bi ga potom preporučivali odgovarajućim filmskim studijima.

Na osnovu ovakve filmske budućnosti lako bi moglo da se pomisli da je umetnost na samom kraju svog puta, te da bi uskoro moga da doživi sudbinu radnika u fabrikama čije poslovi polako bivaju robotizovani. Ipak, čini se da se filmskoj industriji sprema drugačija budućnost, budući da je veštačka inteligencija čini uspešnijom, a ne obrnuto. Istina je da su neki poslovi prevaziđeni, budući da kompjuteri mogu bolje da ih obavljaju, pa, na primer, posao stručnjaka za specijalne efekte odavno više ne zahteva sposobnost oslikavanja scenografije, već znanje koje podrazumeva treniranje algoritama mašinskog učenja.

Kao što su učinili da animatori ne moraju da provedu sate crtajući svaki frejm posebno, napredni algoritmi su uticali i na specijalne efekte, a tako da nije došlo do gubitaka poslova kada su ljudski radnici u pitanju. Naprotiv, umetnici su zahvaljujući ovim sistemima oslobođeni dosadnih zadataka, te im ostaje više vremena da se bave kreativnim aspektima posla.

Tako ovi algoritmi mogu da u rekordnom roku obave one poslove koji su ranije zahtevali čitave timove ljudi, te, kada se koriste efektno, mogu da utiču na to da se iz nekog snimanja izvuče maksimum. Iako su danas dostupni samo velikim studijima, budući da su skupi, ovi algoritmi bi jednog dana mogli da postanu norma, a jedini razlog što se to već nije dogodilo, pored cene, jeste i taj što ih filmski radnici još uvek ne razumeju u potpunosti.

Izvor: Futurism

