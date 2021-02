Veštačka inteligencija može uticati na donošenje odluka

Nova studija je otkrila da veštačka inteligencija (AI) može uticati na donošenje ljudskih odluka.

AI može da iskoristi ranjivosti ljudskih navika i obrazaca odlučivanja

Studija pod vodstvom naučnika Commonvealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Data 61, u partnerstvu sa Australijskim nacionalnim univerzitetom, podrazumevala je izvođenje tri eksperimenta u kojima su učesnici igrali igre protiv računara. Prva dva testa su uključivala učesnike koji su mogli da kliknu na crvene ili plave kutije kako bi osvojili lažnu valutu. U trećem eksperimentu učesnici su imali dve mogućnosti kako da ulože lažnu valutu. U zadatom scenariju, učesnici su igrali ulogu investitora, dok je AI imao ulogu poverenika. Kako su se igre odvijale, AI je naučio da način na koji učesnici donose odluke na kraju vodi igrače ka određenim izborima. Tako je na primer, do treće igre, AI naučio kako da navede učesnike da ulože više novca. Iako je istraživanje bilo teoretsko, unapređuje naše razumevanje načina na koji ljudi donose odluke. Ovo znanje je dragoceno, jer nam omogućava da ublažimo svoje ranjivosti kako bismo mogli bolje otkriti i izbeći pogrešan izbor kao rezultat potencijalne zloupotrebe veštačke inteligencije. Studija je objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

Krajem prošle godine istraživači Data61 razvili su implantabilni sistem veštačke inteligencije, u vidu kacige, čiji je cilj detektovanje i sprečavanje napadaja kod pacijenata koji su podvrgnuti dekompresivnoj operaciji na mozgu. Sistem za otkrivanje je razvijen i obučen uz upotrebu podataka o traumatskim povredama mozga sa Univerziteta Monash. Praćenje moždane aktivnosti nakon operacije je posebno kritično za oporavak pacijenta, jer se napadi mogu redovno javljati, što često dovodi do toga da pacijenti razvijaju epilepsiju.Ove napade je često teško otkriti, a trenutne tehnike praćenja mogu se koristiti samo u bolnici, uz upotrebu glomaznih uređaja. Nova metoda može kontinuirano bežično da prati moždanu aktivnost, omogućavajući pacijentu da bude pokretan i društveno aktivniji.

