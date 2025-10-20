Veštačka inteligencija na bolničkoj postelji: Može li algoritam da odlučuje o životu i smrti?

Više od decenije istraživači pokušavaju da otkriju može li veštačka inteligencija da priskoči u pomoć lekarima i olakša im da predvide šta bi pacijenti u komi želeli kada se donose odluke o životu i smrti u njihovo ime, piše portal Ars Technica. Tema je zanimljiva, posebno za one koji žive samostalno.

Ovo je i dalje ostaje jedno od najosetljivijih pitanja u zdravstvu u eri veštačke inteligencije. Kako se tehnologija razvija, sve više stručnjaka veruje da je neminovno da će jednog dana digitalni „klonovi“ pacijenata pomagati porodicama, lekarima i etičkim odborima da donose odluke o kraju života u skladu sa vrednostima i željama samih pacijenata.

Za sada nijedna bolnica nije uvela takozvane „AI surogate“, ali istraživač Muhamed Aurangzeb Ahmad s Univerziteta u Vašingtonu pokušava da to promeni. Njegov projekat se nalazi u početnoj, konceptualnoj fazi – još uvek bez uključivanja stvarnih pacijenata. Cilj je da se razviju modeli koji bi mogli tačno da predvide želje pacijenata.

Ahmad objašnjava da njegovi modeli za sada analiziraju podatke koje bolnice već prikupljaju – težinu povreda, medicinsku istoriju, prethodne izbore pacijenata i demografske podatke. U budućnosti bi sistem mogao da koristi i tekstualne podatke, poput razgovora pacijenata sa lekarima, kako bi izgradio digitalni profil njihove ličnosti i vrednosti.

„Ovo je potpuno novo područje, i tek se mali broj ljudi na svetu time bavi“, kaže Ahmad. Ističe još da će proći godine dok ovakvi sistemi ne budu spremni za primenu, jer svaka upotreba na ljudima mora da prođe kroz složen etički proces.

Lekari poput Emili Mojn, specijalistkinje intenzivne nege iz Pensilvanije, su oprezni kada je ova tema u pitanju. „AI ne može da zameni ljudskog surogata koji poznaje pacijenta. Ove odluke su previše složene i kontekstualne“, ističe ona. Upozorava da bi porodice mogle previše da veruju algoritmima, umesto da vode stvarne razgovore o željama voljenih osoba.

Etika je u središtu debate: kako model može da „razume“ moralne i verske vrednosti pacijenta, ili da prepozna promene u njegovom stavu tokom vremena? Ahmad u svom radu upozorava da pravi izazov nije samo u tačnosti modela, već u pitanju „u čijem moralnom univerzumu model uopšte deluje“.

Drugi stručnjaci, poput bioetičara Roberta Truga sa Harvarda, poručuju da „AI nikada neće biti u stanju da nas oslobodi teških etičkih odluka“. Istraživanja pokazuju da želje pacijenata često nisu stabilne – ono što neko želi danas, možda već sutra da se promeni, naročito nakon što se preživi ozbiljna bolest.

U najgorem scenariju, upozoravaju stručnjaci, moglo bi da se dogodi da AI chatbot u obliku „digitalnog pacijenta“ utiče na odluke porodice i lekara – što bi moglo da stvori opasnu iluziju razumevanja i kontrole. „Najpravedniji AI surogat“, piše Ahmad, „bi mogao da bude onaj koji poziva na razgovor, ima u vidu sumnje i ostavlja prostor za brigu“.