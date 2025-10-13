Veštačka inteligencija ne zamenjuje ljude, ali menja pravila igre – poruke sa PowerIT 2025 u Novom Sadu

Više od 700 prijavljenih, desetine predavača, interaktivnih radionica i inspirativnih susreta – PowerIT konferencija, koju petu godinu zaredom organizuje Schneider Electric, još jednom je pokazala zašto važi za jedan od najvažnijih događaja ovog tipa u regionu.

U prepoznatljivom ambijentu InGrid zgrade – razvojnog centra Schneider Electric Hub-a u Novom Sadu – ovogodišnji PowerIT ponudio je bogat program za celu power i IT zajednicu, a i šire: od studenata, preko juniora do iskusnih profesionalaca i ljubitelja energetike i informacionih tehnologija. Učesnici su imali priliku da slušaju dva keynote predavanja, učestvuju u deset stručnih sesija, četiri radionice i tri demo prezentacije, uz završni panel „Čovek, mašina i misija – budućnost rada u IT svetu“.

“PowerIT je mnogo više od konferencije – to je prostor za razmenu znanja, zajedničko učenje i otvaranje važnih pitanja o ulozi tehnologije u našem svakodnevnom životu i poslu. Ove godine smo posebno želeli da istaknemo odgovornu inovaciju i moć zajednice. Program je bio praktičan, inspirativan i primenljiv – baš onakav kakav power i IT zajednici treba,” rekao je Ilija Ivetić, VP Digital Grid Global Operations & Innovation.

“Ljudi ne treba da se plaše veštačke inteligencije. AI neće zameniti čoveka, ali ljudi koji koriste AI zameniće one koji je ne koriste,” zaključio je Ivetić.

Pored aktuelnih tehnoloških tema, konferencija je otvorila i pitanja emocionalne inteligencije, agilnosti i timske saradnje u svetu koji se ubrzano menja. Doktorka psiholoških nauka Mia Popić je govorila o emocionalnoj inteligenciji kao ključu za uspeh, dok je profesor Fakulteta tehničkih nauka Milan Vidaković predstavio perspektive programiranja u eri AI-ja.

PowerIT nastavlja da okuplja zajednicu na preseku elektrifikacije, digitalizacije i softverskih rešenja, sa sve većim akcentom na upotrebu veštačke inteligencije u razvoju proizvoda i timskom radu. Fokus ostaje na prenosu znanja, umrežavanju i razvoju karijera – od prvih koraka do naprednih specijalizacija. Kao besplatna i otvorena konferencija, PowerIT iz godine u godinu doprinosi popularizaciji savremenih tehnologija i razvoju mladih talenata, čineći tehnološki svet dostupnijim, inkluzivnijim i održivijim.