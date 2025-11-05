Veštačka inteligencija prepoznaje korov i smanjuje upotrebu pesticida

Britanski istraživači testiraju novu tehnologiju koja koristi veštačku inteligenciju (AI) i kamere postavljene na prskalice za useve kako bi prepoznala korov na poljima – i time smanjila upotrebu herbicida i troškove za poljoprivrednike, piše BBC.

Centar Rothamsted Research iz Harpendena (Hertfordshire) razvio je sistem koji pomoću kamera detektuje crnu travu (black-grass), jedan od najupornijih korova u Velikoj Britaniji, i to u različitim fazama njenog rasta. Kada sistem identifikuje zahvaćeno područje, on automatski usmerava prskalicu da nanese tačnu količinu herbicida isključivo na taj deo polja.

Dr Dejvid Komont, evolucioni ekolog iz Rothamsteda, istakao je da je projekat spojio decenije naučnih saznanja o problemu crne trave sa najmodernijom tehnologijom. „Ciljano korišćenje herbicida omogućava nam da smanjimo njihovu ukupnu upotrebu i troškove za poljoprivrednike, a da pritom zadržimo efikasnu kontrolu nad ovim korovom“, rekao je Komont.

U saradnji sa kompanijom Bosch, naučnici su obučavali AI sistem fotografisanjem useva i korova sa fiksne visine, nakon čega je algoritam treniran da prepoznaje crnu travu na stvarnim fotografijama prikupljenim s polja. Za razliku od sistema koji prepoznaju pojedinačne biljke, ova tehnologija funkcioniše mapiranjem površina na kojima je korov prisutan, što omogućava preciznije tretiranje većih površina.

Eksperimenti su pokazali da je optimalno rešenje postavljanje 28 kamera na visinu od 1,1 metar, koje zajedno daju potpunu sliku polja. Tokom trogodišnjeg projekta prikupljeno je na hiljade fotografija i mapirano više od 100 hektara (oko 247 ari) zemljišta zahvaćenog crnom travom.

Muhamed Kasem, naučnik za obradu podataka u Boschu, rekao je da je ukupno analizirano oko 5.000 slika iz različitih sezona i useva – od pšenice i ječma do pasulja. „Svaki prolazak prskalice kroz polje davao je toliko podataka da je trebalo nekoliko dana samo da ih preuzmemo. Nakon čišćenja i obrade, trenirali smo AI koji sada postiže tačnost od oko 85 odsto“, naveo je Kasem.