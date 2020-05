Veštačko oko koje radi kao pravo

Naučnici već godinama rade na kreiranju veštačkog oka koje će biti u stanju da imitira oblik i ponašanje pravog oka. To je naravno izuzetno težak zadatak, ali izgleda da su konačno našli pravi put do toga. Rezultat je veštačko oko čije funkcije i struktura u velikoj meri oponašaju ljudsko oko. Ovo oko pokreće mreža nano foto-senzora postavljenih unutar sferične aluminijum-oksidne membrane koja „izigrava“ retinu, dok mreža formirana od legure tečnog metala replicira nerve kroz koje se šalju signali iz senzora do eksternog procesora.

Veštačko oko nalik na ljudsko

Da bi se to funkcionisalo potreban je dodatni materijal – sloj indijuma koji poboljšava električni kontakt, kao i silikonski polimer u obliku saća, koji drži senzore i veze na svom mestu.

Ovo veštačko oko izgleda slično kao ljudsko, ali to nije njegova jedina osobina. Ono je sposobno da reaguje na sličan način na vidljivi svetlosni opseg, pri čemu su i njegova vremena reagovanja znatno brža. Takođe, ovo oko je osetljivije jer su njegovi foto-receptori postavljeni gušće nego što je to slučaj u ljudskom oku.

Veliki napredak u tehnologiji veštačkog oka

Ugao gledanja ovog oka je 100 setepeni, što je nešto manje nego kod ljudskog oka (130 stepeni), ali naučnici se nadaju da će i to uspeti da poprave. Naravno, postoji još mnogo prostora za poboljšanje. Na primer, površina koja detektuje svetlo je široka samo dva milimetra i ima rezoluciju od oko 100 piksela, što je u ovom trenutnu daleko ispod bilo kakve mogućnosti za ozbiljnu primenu. Pored toga, proizvodni proces je za sada veoma skup i spor, a ne zna se ni kako će se pomenuti materijali ponašati tokom dužeg vremenskog perioda.

Ipak, ovo je prvi veći napredak u tehnologiji veštačkog oka u poslednjih nekoliko godina koji ima potencijal da se razvije u nešto što će biti zaista upotrebljivo. A krajnji cilj su implanti koji će moći da zamene ljudsko oko. Naučnici čak smatraju i da će biti moguće da napajanje obezbede solarnim putem, preko sunčeve svetlosti, ali to je sve još uvek u teorijskom domenu.

Izvor: Engadget

