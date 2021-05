Viber messenger uvećava broj korisnika za grupne video pozive 

Viber možda nije faktički standard poput WhatsApp-a ili Messenger-a, ali platformu i dalje prati najmanje 500 miliona ljudi samo na Androidu.

Sada možete besplatno da telefonirate sa do 30 ljudi odjednom

Kao i većina konkurenata, na početku pandemije, Viber je brzo povećao ograničenje za grupne video pozive. U napomeni o ažuriranju Play prodavnice otkriveno je da sada možete da upućujete video pozive sa do 30 učesnika odjednom, umesto 20. Iako se oni koji rutinski razgovaraju sa većim grupama verovatno već sastaju pomoću različitih usluga, Viber ažuriranje bi trebalo da olakša praćenje više prijatelja odjednom ako ionako već koristite aplikaciju. Kao i ranije, odjednom ćete moći da vidite do šest ljudi na ekranu telefona. Da biste videli više, morate da uradite swipe ulevo dok ste u pozivu. Sudeći po Help stranici, ograničenje na 30 učesnika je dostupno svim Viber klijentima, uključujući aplikacije za računare i mobilne uređaje.

Pored toga, Viber ažuriranje donosi novu opciju za administratore zajednice. Oni sada mogu postaviti pseudonim, tj. drugo ime i fotografiju, kada nešto pošalju svojoj zajednici. Najnoviju verziju Vibera možete da preuzmete sa Play prodavnice, ali i sa APK Mirror.

