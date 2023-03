Video igra za odrasle: Nove Nindža kornjače

The Last Ronin strip postaje video igra, a developeri kažu da će podsećati na God of War. Dakle nije baš za decu.

Strip iz 2020. godine je spin-off serijala o Nindža kornjačama, a zvezda je jedna preostala kornjača koja juri za osvetom u svetu koji je opusteo zbog rata. Tu se već pravi razlika u odnosu na ostatak serijala koji je za mnoge crtani film za decu, zabava za celu porodicu. Stripovi su ipak mračniji od toga, pa ni ovaj nije izuzetak – prvi su bili crno-beli, s kornjačama koje su bile opasne.

Vreme je da se The Last Ronin pretvori u igru, a s usamljenom kornjačom koja luta po mraku. Znači nema veselih oklopnika, Splintera i pizze – stari svet je mrtav. Developeri kažu da igra stiže tek za nekoliko godina, a nestrpljivi do tada mogu da igraju TMNT: Shedder’s Revenge.

